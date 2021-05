Τη Δευτέρα οι συναντήσεις Τσαβούσογλου με πρωθυπουργό και Ν. Δένδια

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αύριο θα έχει συνομιλίες με τον Νίκο Δένδια και θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου από την Κομοτηνή υποστήριξε μεν ότι έρχεται με θετική ατζέντα, έθεσε δε εκ νέου θέμα τουρκικής μειονότητας. Η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, σχολίασε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, και κάνει λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας από την Τουρκία. Το βράδυ ο Νίκος Δένδιας παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Τούρκου ομολόγου του σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ελεύθερους σκοπευτές ακροβολισμένους στις στέγες του αεροδρομίου, η τουρκική αποστολή με επικεφαλής τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου προσγειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Πρώτος σταθμός της ιδιωτικής επίσκεψης του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ήταν το τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή. Κατά την 45λεπτη παραμονή του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε συνάντηση με τους ψευδομουφτήδες Αχμέτ Μέτε της Ξάνθης και Ιμπραήμ Σερίφ της Κομοτηνής.

Χρησιμοποίησε μάλιστα αυτή την πρώτη επαφή για να επαναλάβει μέσω twitter τις πάγιες, προκλητικές θέσεις της Άγκυρας για την ύπαρξη δήθεν τουρκικής μειονότητας στη Θράκη.

“Στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της τουρκικής μειονότητας, στην Δυτική Θράκη και για να συζητήσουμε για τις διμερείς μας σχέσεις”

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan‘dayız.

In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

