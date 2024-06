Στ. Κασσελάκης: Συνάντηση με τους νέους ευρωβουλευτές του κόμματος – Πρόταση να οριστεί επικεφαλής ο Κώστας Αρβανίτης

Σήμερα Παρασκευή 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα η πρώτη συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, με τους εκλεγέντες ευρωβουλευτές Κώστα Αρβανίτη, Νικόλα Φαραντούρη, Έλενα Κουντουρά και Νίκο Παππά.

Μια ευρωομάδα που συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα και τη γνώση.

Πρόταση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ήταν να οριστεί επικεφαλής ο Κώστας Αρβανίτης, η οποία χαιρετίστηκε ομόφωνα.

Στη συνάντηση, τέθηκαν επί τάπητος οι στόχοι του κόμματος εντός της ευρωομάδας της Αριστεράς (THE LEFT in the European Parliament) και συζητήθηκαν η κατανομή αρμοδιοτήτων για τις Επιτροπές και οι προτεραιότητες της ευρωομάδας.

