Σεισμός 3,2 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:17 σήμερα, Δευτέρα σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χλμ. νότια της Μιαμούς Ηρακλείου και το εστιακό βάθος στα 16,6 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,2 Ρίχτερ, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 17 χιλιόμετρα και το επίκεντρο 56 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου.

