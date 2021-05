Ανάσα κανονικότητας με την εστίαση ανοιχτή και τον καιρό για σύμμαχο

Σε καφετέριες, εστιατόρια και ταβέρνες ξεχύθηκαν οι πολίτες από νωρίς το πρωί, οπότε επαναλειτουργεί η εστίαση μετά το λοκντάουν έξι μηνών. Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια υποδέχονται ξανά πελάτες.

Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τα καφέ και τα εστιατόρια και γέμισαν με κόσμο. Από νωρίς το πρωί, οι προετοιμασίες στα καταστήματα εστίασης ήταν πυρετώδεις, προκειμένου να υποδεχτούν τους πρώτους πελάτες. Τα πρώτα τραπέζια βγήκαν έξω ξημερώματα…

Οι κανόνες αυστηροί και τα συναισθήματα ανάμικτα, από τη μία ανακούφιση αλλά και άγχος για τα προβλήματα που παραμένουν, ελπίδα για ταχεία ομαλοποίηση της κατάστασης και ευχή όλων αυτοί οι μήνες αδράνειας να ήταν και οι τελευταίοι. Την ίδια ώρα, η κοινωνία αδημονεί να πάρει ανάσα κάνοντας βήματα επιστροφής στην κανονικότητα με τα τηλέφωνα να χτυπούν εδώ και μέρες για κρατήσεις. “Ανοίγουμε την εστίαση αλλά ο ιός δεν έχει φύγει. Το σύνθημα ότι πέρασε ο κίνδυνος δεν έχει δοθεί”, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και συμπλήρωσε πως θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης και τον Μάιο, ενώ στόχος είναι να διευρυνθεί και το ωράριο λειτουργίας από τις 15 Μαίου οπότε ανοίγει το τουρισμός, υπό την αίρεση ότι ο ιός θα συνεχίσει την πτωτική πορεία.

Τι προβλέπεται για τη λειτουργία της εστίασης

Τα μέτρα παραμένουν αυστηρά. Εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering [πλην φοιτητικών εστιατορίων], κ.α. ανοίγουν

με ωράριο λειτουργίας έως τις 22:45 – καθώς από σήμερα οι περιορισμοί κυκλοφορίας θα ξεκινούν από τις 23:00-

χωρίς μουσική και

αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, μόνο για καθήμενους

Υγειονομικοί κανόνες

– Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να κάνει self test δύο φορές την εβδομάδα. Υπνεθυμίζεται ότι ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καλείται να παραστεί εκτάκτως στο χώρο εργασίας ο διαγνωστικός έλεγχος δύναται να διενεργείται και αυθημερόν. Η διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ενώ το αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.self-testing.gov.gr ακολουθώντας τα σχετικά βήματα.

– Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια

– Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

– Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής

– Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι

– Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων από 90 εκατοστά μέχρι 1,80 μ. κατά περίπτωση και τήρηση κανόνων υγιεινής

– Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό

– Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων/συναθροίσεων/ δεξιώσεων.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, όχι όμως τα μπαρ.

Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού,τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων και οι κανόνες υγιεινής.

Κλειστά παραμένουν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, clubs, μουσικές σκηνές, μπουάτ και χώροι δεξιώσεων.



Τι ισχύει για τις μετακινήσεις – Από τις 23:00 η απαγόρευση κυκλοφορίας

Η μετακίνηση για την εστίαση γίνεται με αποστολή sms στο 13033. Τα sms, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου οπότε αναμένεται να δοθεί νέα ανακοίνωση για την περίοδο μετά τις 15 Μαΐου. Η απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα ισχύει μεταξυ 23:00 – 05:00, οπότε τα καταστήματα θα κλείνουν νωρίτερα ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρη επιστροφή στο σπίτι.



Πώς θα δουλέψουν delivery και take away

– Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

– Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).

Κυρώσεις

1. Μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας ορίων πελατών, τήρησης κανόνων υγιεινής και απολύμανσης, ορίου ατόμων, απαγόρευσης μουσικής.

Για επιχειρήσεις έως 20 τμ

1η παράβαση – Διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 μέρες

2η παράβαση – Διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 30 μέρες

3η παράβαση – αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των 20τμ έως 100τμ

1η παράβαση – το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 3.000 ευρώ, 25%-50% 5.000 ευρώ, 50%-75% 7.000, μεγαλύτερο του 75% 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες.

2η παράβαση – το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 10.000 ευρώ, 25%-50% 15.000 ευρώ, 50%-75% 20.000, μεγαλύτερο του 75% 30.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 μέρες.

3η παράβαση – αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των 100 τμ και έως 300 τμ

1η παράβαση – το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 10.000 ευρώ, 25%-50% 11.000 ευρώ, 50%-75% 13.000, μεγαλύτερο του 75% 15.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες.

2η παράβαση – το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 15.000 ευρώ, 25%-50% 25.000 ευρώ, 50%-75% 35.000, μεγαλύτερο του 75% 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 μέρες.

3η παράβαση – αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.

Για επιχειρήσεις άνω των 300 τμ

1η παράβαση – το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 15.000 ευρώ, 25%-50% 20.000 ευρώ, 50%-75% 25.000, μεγαλύτερο του 75% 30.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 μέρες.

2η παράβαση – το διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων: 1%-25% 30.000 ευρώ, 25%-50% 35.000 ευρώ, 50%-75% 40.000, μεγαλύτερο του 75% 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 μέρες.

3η παράβαση – αν γίνει εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 30 μέρες, αν γίνει εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστέλλεται η λειτουργία για 60 μέρες.

2. Υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

3. Παραμονή πελατών (η αναμονή για την παραλαβή επιτρέπεται) σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ευθύνης επιχειρήσεων, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΠΕ, κτλ) και αναστολή λειτουργίας 15 μέρες (και 300 ευρώ ανά πελάτη).

4. Μη τήρηση αναστολής λειτουργίας επιχείρησης επιβάλλεται πρόστιμο στις επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κτλ) 5.000 ευρώ ενώ στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των χώρων 3.000 ευρώ.

Προσεκτικά βήματα – “Δύσκολος ο Μάιος για τον κλάδο”

Ανοίγουμε την αγορά με πολύ προσεκτικά και συγκεκριμένα βήματα δήλωσε στην ΕΡΤ ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης επισημαίνοντας ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο προστατευτικών μέτρων για ασφαλές άνοιγμα της εστίασης.

Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες ελπίζουν για το καλύτερο χωρίς να κρύβουν την αγωνία τους.

Πρόκειται για μια μέρα με θετικό πρόσημο για την εστίαση, είπε στην ΕΡΤ και στην εκπομπή “Από τις 6” ο Ιωάννης Δαβερώνης, Πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Αττικής εκφράζοντας ταυτόχρονα ενστάσεις για το ωράριο λειτουργίας και τη λειτουργία της μουσικής. Είπε πως υπάρχουν επιχειρήσεις που προτίμησαν να ανοίξουν μαζί με τον τουρισμό καθώς δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν εγκαίρως τα απαραίτητα λόγω της ιδιαιτερότητας των ημερών, είτε οι ανοιχτοί χώροι που διαθέτουν δεν εξυπηρετούν. Εντός του μήνα θα δούμε πόσες επιχειρήσεις κατάφεραν τελικά να ξεκινήσουν και πώς πρέπει να στηριχθούν, είπε και πρόσθεσε πως αυτό που προέχει είναι να μπούμε σε μια σειρά.

Το στοίχημα θα είναι ποιες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αντέξουν τελικά γιατί ο χώρος των τραπεζιών είναι περιορισμένος είπε στην στην εκπομπή “Από τις 6” ο Γιάννης Χατζησαλατας, οικονομικός σύμβουλος.

“Το 20% των καταστημάτων εστίασης στη χώρα δεν έχει εξωτερικό χώρο που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν λόγων των ημερομηνιών που επανεκκινείται η εστίαση αλλά και των προβλημάτων που έχει ο κλάδος, όταν 5 στις 10 επιχειρήσεις έχουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα” είχε δηλώσει χθες στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, κάνοντας λόγο παράλληλα για προβλήματα που υπάρχουν στην προμήθεια των self test. Μέχρι το τέλος Μαΐου θα είναι δύσκολα για τον κλάδο, εκτίμησε ο ίδιος.

Από την πλευρά τους οι λοιμωξιολόγοι υπενθυμίζουν πως χαλαρώνουμε χωρίς να εφησυχάζουμε καθώς η κατάσταση στο ΕΣΥ παραμένει ασφυκτική.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτίμησε τα μέσα Σεπτέμβρη ως μια πιθανή ημερομηνία που θα μπορέσουμε “να πετάξουμε τις μάσκες” όταν πια θα έχει εμβολιαστεί το 90% του πληθυσμού. Μέχρι τότε ιδιαίτερη προσοχή.