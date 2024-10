ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά Ισραήλ – Σοβαρή κλιμάκωση, αυξάνει την απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια

«Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ» επισημαίνεται από το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Πρόκειται για μια σοβαρή κλιμάκωση και αυξάνει την απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και στο δικαίωμά του να ζει με ασφάλεια. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την έκκλησή της για άμεση αποκλιμάκωση». αναφέρεται.

The Greek government strongly condemns Iran’s attacks against Israel. This is a serious escalation and increases the threat to regional security. Greece stands by the people of Israel and their right to live with security. Greece reaffirms its call for immediate de-escalation. pic.twitter.com/YlNmr7l4Gz