Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην εξαιρετικά προκλητική ανάρτηση από το επιτελείο Ερντογάν

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σπίλωσης της εικόνας της Ελλάδας μέσω της προβολής απαράδεκτων μυθευμάτων» τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Αφορμή για την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ήταν προκλητική ανάρτηση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με πρόσφατες κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει πως ερώτημα δημιουργεί η επιλογή του χρόνου εμφάνισης τέτοιων ανυπόστατων και φαιδρών ισχυρισμών. Σημειώνεται πως την Τετάρτη ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να συναντηθεί στην Τουρκία με τον Τούρκο ομόλογό του, Μ. Τσαβουσογλου.

Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα ότι στηρίζει το PKK



Σε μια εξαιρετικά προκλητική ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν επιτίθεται απευθείας κατά της Ελλάδας κατηγορώντας την ως “χώρα που φιλοξενεί τρομοκρατικές οργανώσεις.”

“Η Ελλάδα φιλοξενεί τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του PKK. Από ένα υποτιθέμενο προσφυγικό στρατόπεδο εντός της ΕΕ, οι τρομοκράτες σχεδιάζουν επιθέσεις (συμπεριλαμβανομένων και βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας) εναντίον της Τουρκίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ – όπως ακριβώς οι πραγματικοί πρόσφυγες που εγκαταλείπονται νεκροί στο Αιγαίο. Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε την ατιμωρησία της Ελλάδας!”

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται βίντεο 3′ στα αγγλικά και τουρκικά όπου γίνεται αναδρομή της υποτιθέμενης “επιθετικής πολιτικής” της Ελλάδας από την εποχή του ΠΑΣΟΚ, έως της ημέρες μας.

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.

From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.

It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021