Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κ. Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Ξεκάθαρο μήνυμα Κασσελάκη προς τα στελέχη για ν/σ για ομόφυλα

Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, Tο μεσημέρι, ανοίγοντας τις εργασίες της συνεδρίασης, o Στέφανος Κασσελάκης έστειλε ένα σαφές μήνυμα για το πως θα κινηθεί το κόμμα του στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Θα υπερψηφίσουμε κάθε βήμα στην κοινωνική πρόοδο» ήταν το μήνυμα που έστειλε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «τα δικαιώματα είναι ζητήματα ταυτότητας για την Αριστερά και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «πολιτική δειλία και κουτοπονηριές», με ενθάρρυνση της αποχής από τους βουλευτές του.

Έφτασε μάλιστα με χιούμορ να αναφέρει ότι θα φτάσει να συμφωνήσει με τον Αντώνη Σαμαρά, «πώς γίνεται εμείς που ζητάμε από τους πολίτες να συμμετέχουν, να ζητάμε από τους βουλευτές να απέχουν».

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αποφασιστικότητα του Προέδρου να ψηφιστεί ένα νομοθέτημα το οποίο θα κινείται στην κατεύθυνση του βήματος προς την κοινωνική πρόοδο, όπως ανέφερε και στην ομιλία του, ήταν το μήνυμα που έστειλε, στην πλευρά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έχει εκφράσει αντιρρήσεις, για το ζήτημα, ότι δεν θα γίνει ανεκτή από τον κ. Κασελάκη καμία διαφοροποίηση βουλευτή του και ό, τι αυτό βεβαίως μπορεί να συνεπάγεται.

Οι τοποθετήσεις των μελών

Άρχισαν οι τοποθετήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, σε ήπιους μέχρι στιγμής τόνους.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας έχει παρουσιάσει την πλατφόρμα του για την ανασυγκρότηση του χώρου.

Ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος έχουν θέσει, από την πλευρά τους, τα ζητήματα που ανέφεραν και στην πρότασή τους για τη μετακίνηση του κόμματος στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, δείχνουν δηλαδή την ανάγκη για μια κεντροαριστερή στροφή στην πολιτική, στις θέσεις αλλά και στην ταυτότητα του κόμματος.

Σ. Φάμελλος: Απαιτείται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, με οφέλη για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

«Χρειαζόμαστε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, με ρόλο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και θα πρέπει στις μεγάλες νέες ανάγκες αλλά και αβεβαιότητες να προσθέσουμε και την πράσινη, την κλιματική μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας παράγει καινοτόμο προϊόν, μπορεί να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας αλλά πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, στο οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση και συμμετοχή χωρίς μεσάζοντες και αδιαφάνεια. Και όχι να στηρίζονται από την κυβέρνηση μόνο λίγοι ολιγοπωλιακοί όμιλοι εις βάρος και των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» τόνισε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.

«Πάρτε ως παράδειγμα τη χρηματοδότηση αλλά και την ενέργεια. Γιατί είναι έξω από τις ενεργειακές κοινότητες οι μικρομεσαίοι; Γιατί έχει κλειδώσει ο ηλεκτρικός χώρος μόνο σε λίγες μεγάλες εταιρείες; Αυτά τα θέματα απασχολούν και φυσικά μας ενδιαφέρουν όλους. Και το ίδιο αφορά και τα τραπεζικά προϊόντα. Γιατί να έχουμε τόσο υψηλά επιτόκια και αδυναμία ρευστότητας για τους μικρομεσαίους; Γιατί να μην ενεργοποιηθεί ακόμη περισσότερο η αναπτυξιακή τράπεζα με τις μικροπιστώσεις που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί να έχουμε τόσο μεγάλο ιδιωτικό χρέος συνδεδεμένο με τον πτωχευτικό κώδικα, με την πρώτη κατοικία των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών του κλάδου σας να κινδυνεύουν;»

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για τα ευχολόγια προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την «πραγματικότητα» που βιώνει η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Όπως ανέφερε «πράγματι είναι μεγάλη ευκαιρία το ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Όμως η αλήθεια είναι ότι μόνο 36 όμιλοι λαμβάνουν το 86% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και η Θεσσαλονίκη είναι εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι καλό να ξεκινάμε με ευχές τη νέα χρονιά αλλά πρέπει να αποκαλύπτουμε και την αλήθεια. Ταυτόχρονα το σχέδιο της κυβέρνησης δεν έχει περιλάβει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει πολύ ακριβά καύσιμα, πολύ ακριβή ενέργεια, δεν έχει πρόσβαση στο δανεισμό, είναι «απέξω» από όλα τα εργαλεία, μας λένε οι άνθρωποι των επιμελητηρίων.

Από την άλλη πλευρά η ολιγοπωλιακή αγορά, στην οποία πληρώνει υψηλό κόστος η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πάει καλά. Οι τράπεζες «γράφουν» τουλάχιστον 4 δις κέρδη το χρόνο, τα δύο διυλιστήρια 3 δις κέρδη το χρόνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δουλεύουμε όλοι για να έχουν υπερκέρδη 4 τράπεζες, 2 διυλιστήρια, 2-3 εταιρείες ρεύματος και 2-3 εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς οι περσινές δεσμεύσεις του κ. Μπρατάκου, που βρισκόταν εδώ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ότι θα έχουμε μία χρονιά με μείωση φόρων, διαψεύστηκαν πλήρως. Διότι αμέσως μετά τις εκλογές η Κυβέρνηση ξέχασε τη μικρομεσαία τάξη και τους επιχειρηματίες και είδαμε να νομοθετεί ένα οριζόντιο χαράτσι για όλους τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες. Γιατί η Κυβέρνηση δεν τα έβαλε με τη φοροδιαφυγή και τώρα την πληρώνουν όλοι και δίκαια και άδικα. Αυτό δεν είναι το μοντέλο της πολιτικής που χρειαζόμαστε για τους βιοτέχνες και τους μικρομεσαίους».

Αναφερόμενος τέλος στη Θεσσαλονίκη και στην κυβερνητική επιλογή να προκριθεί η κατασκευή του Fly Over στην περιφερειακή οδό με ΣΔΙΤ το 2019 έναντι του εμπορευματικού κέντρου logistics στο πρ. στρατόπεδο Γκόνου, ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σχολίασε: «Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι και για την πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη το 2019 δια της αλλαγής του κυβερνητικού σχήματος υπέστη μία επιλογή: Να μην προχωρήσει το κέντρο logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου και να προχωρήσει το Fly Over. Σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής. Μία πόλη σε «έμφραγμα». Γιατί ένα τεράστιο έργο όπως αυτό του Fly Over δεν έχει κυκλοφοριακή μελέτη διαχείρισης επιπτώσεων και η κυκλοφορία είναι μόνιμα στο «κόκκινο» με χιλιάδες ώρες χαμένες. Αλλά το εμπορευματικό κέντρο που θέλαμε όλοι να συνδέεται με το λιμάνι μας για να ανοίξει τις πύλες της ελληνικής αγοράς στην αγορά των Βαλκανίων, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ούτε στο επίπεδο των δημοπρασιών».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε «Αγαπητές φίλες και φίλοι, νομίζω ότι οι ευχές πρέπει να συνοδεύονται και από μία ακόμα ευχή: να έχουμε αποτελεσματικές διεκδικήσεις. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θέλουμε έναν άλλο ρόλο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που να περιλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις και προκοπή. Γιατί νομίζω αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο και στην κοινωνία και στην αγορά είναι να έχουμε κανόνες και κράτος δικαίου. Γιατί αυτό χρειάζεται η επιχειρηματικότητα. Να έχουν όλοι πρόσβαση στο δανεισμό, όλοι πρόσβαση στη δανειοδότηση και όλοι πρόσβαση και στην κερδοφορία. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι ότι δυστυχώς λίγοι και μεγάλοι ή και κάποιοι ημέτεροι έχουν όλες τις προσβάσεις. Θα είμαστε μαζί σας για να διεκδικήσουμε να έχουν όλοι οι επιχειρηματίες πρόσβαση στην προκοπή. Γιατί θέλουμε μία κοινωνία που να διεκδικεί υψηλή ευημερία για όλους και όλες. Να πιστέψουμε στην ευημερία και να δουλέψουμε όλοι μαζί γι’ αυτήν. Καλή χρονιά και μακάρι όλες οι ευχές για προκοπή και πρόοδο να πιάσουν τόπο».

Γ. Ραγκούσης: Προτείνει στροφή προς κεντροαριστερά

Την πρότασή του για την στροφή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς Κεντροαριστερά και την ένταξη του κόμματος στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών κατόπιν δημοψηφίσματος, ανέπτυξε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Γιάννης Ραγκούσης.

Για την στροφή προς Κεντροαριστερά σημείωσε: «Ουσιαστικά σημαίνει να ξανασυστηθούμε πολιτικά και προγραμματικά στις δυνάμεις της εργασίας, στη μεσαία τάξη, στους Έλληνες που παράγουν και δημιουργούν, στην καινοτόμο κι εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, στη νέα γενιά».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Επίσης, στροφή προς Κεντροαριστερά σημαίνει εναρμόνιση του κόμματος με τα μέλη, αλλά κυρίως με την πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών, που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί, και οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις διπλές εκλογές 2023».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην κοινή πρότασή του με τους Θανάση Θεοχαρόπουλο και Κώστα Ζαχαριάδη να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην ευρωπαϊκή ομάδα των σοσιαλιστών: «Η επιλογή για την ευρωομάδα που θα συμμετέχουμε, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλογή για το ποιοι είμαστε και τι πιστεύουμε. Δεν είναι ταυτοτική επιλογή. Είναι επιλογή για το, σε ποιο πεδίο θα δώσουμε τις μάχες για την Ευρώπη που θέλουμε.

Θα δώσουμε τη μάχη των ιδεών μας – των δικών μας ιδεών – στο μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ευρωσοσιαλιστών ή όχι.

Και σε αυτό το σημείο να πω ότι πράγματι πρόκειται για ένα κατ’ εξοχήν θέμα περιωπής δημοψηφίσματος. Ειδικά σε ένα κόμμα που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα μελών».

Αναφέρθηκε και στην «πρόσφατη, δυσάρεστη και άδικη για όλους μας, δημόσια συζήτηση για τα οικονομικά του κόμματος», λέγοντας: «Με δεδομένο ότι η κρατική χρηματοδότηση προς όλα τα κόμματα είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για την επέκταση της «Δι@ύγειας», του Νόμου 3861 στα κόμματα, καθώς και στα δάνεια των πολιτικών προσώπων, ιδίως των μελών της κυβέρνησης. Προτείνω λοιπόν το κόμμα μας να πάρει την πολιτική πρωτοβουλία με συγκεκριμένη πρόταση νόμου και να εισηγηθεί την επέκταση της εφαρμογής της «Δι@ύγειας» στα κόμματα.

Και τότε να δούμε τα αντανακλαστικά της ΝΔ και του κάθε Άδωνι Γεωργιάδη».

Θ. Θεοχαρόπουλος: Εσωκομματικό δημοψήφισμα για την ένταξη στην Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Εσωκομματικό δημοψήφισμα για την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών πρότεινε στην ομιλία του στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Αναπτύσσοντας την πρόταση που κατέθεσε από κοινού με τους Κώστα Ζαχαριάδη και Γιάννη Ραγκούση ανέφερε: «Δημοψήφισμα για να πάρουμε την μεγάλη απόφαση. Ο λόγος στα μέλη. Για μια μεγάλη Κεντροαριστερά. Και για να αποδείξουμε ότι είμαστε κόμμα των μελών».

Ακολούθως εξήγησε: «Στόχος μας είναι ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Ένα μεγάλο προοδευτικό κόμμα από την Αριστερά έως το προοδευτικό Κέντρο. Με στρατηγικό αντίπαλο τη ΝΔ και τις συντηρητικές πολιτικές. Χωρίς ανασφάλειες και φοβίες οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί τώρα; Γιατί αν δεν το συζητήσουμε τώρα με μια κυρίαρχη ΝΔ και με ποσοστά κάτω από 20% πότε; Γιατί αν όχι πριν από το Συνέδριο και τις ευρωεκλογές πότε θα το αποφασίσουμε μετά;».

Απάντησε και στο ερώτημα «γιατί δημόσια η συζήτηση» λέγοντας: «Μα το καταθέσαμε στα όργανα και το συζητάμε και δημόσια. Γιατί μια τέτοια συζήτηση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί παρά να αφορά την κοινωνία».

Για την αντίδραση που υπήρξε στην πρόταση των τριών ανέφερε: «Οφείλουμε πλέον να σεβόμαστε όλοι τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, εμείς τις σεβόμαστε και θα τις σεβαστούμε. Αλλά ένας ευρωβουλευτής μας είπε δημόσια ότι ο ίδιος αν αποφασισθεί κάτι άλλο δεν θα το σεβαστεί και θα φύγει. Και είπε όσοι πιστεύουν αυτά να πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Μα είναι δυνατόν, με αυτόν τον τρόπο διώχνει από τον ΣΥΡΙΖΑ όλο τον προοδευτικό κόσμο και του λέει να φύγει. Είναι δυνατόν; Εμείς καλούμε όλο τον προοδευτικό κόσμο να κάνουμε την μεγάλη Προοδευτική παράταξη υπηρετώντας τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς».

Τέλος σημείωσε: «Η στάση του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη σήμερα είναι θετική καθώς καλωσόρισε την πρόταση για διάλογο ενόψει του Συνεδρίου. Αντίθετα σε όσους λέγανε ότι το θέμα έχει λήξει. Για αυτό προτείνουμε σήμερα και Δημοψήφισμα μεταξύ των μελών και φίλων όπως προβλέπει και το καταστατικό μας και καθώς θέλουμε να γίνει στην πράξη και το κόμμα μελών και όσα λέει ο Στέφανος Κασσελάκης. Να δώσουμε τον λόγο στα μέλη. Και στο Συνέδριο και με δημοψήφισμα λοιπόν. Τέλος εμείς που λέμε Κεντροαριστερά λέμε αυτό να γίνει στη βάση των αρχών και αξιών της Αριστεράς. Για αυτό υποστηρίζουμε την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και στεκόμαστε απέναντι στην εργαλειοποίηση που επιχείρησε το ΠΑΣΟΚ και όποιος άλλος.

Δ. Τεμπονέρας: Το κείμενο συμβολής για το «Μέτωπο Δημοκρατίας» να αποτελέσει τμήμα του προσυνεδριακού διαλόγου

Την πρότασή του για την διαμόρφωση του «Μετώπου Δημοκρατίας» ώστε «να πρωταγωνιστήσουμε για μια νέα, μεγάλη, συμπεριληπτική Αριστερά προοδευτικού χώρου και όχι να κυνηγάμε προβληματικές επιλογές, που ανήκουν στο παρελθόν» υποστήριξε στη ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Διονύσης Τεμπονέρας και σημείωσε: «Δεν χρειαζόμαστε ούτε μια Αριστερά της περιχαράκωσης, ούτε μια επάνοδο στην προβληματική σοσιαλδημοκρατία. Να αξιοποιήσουμε τις καταβολές μας ως ευρύτερη συσπείρωση δημοκρατικών δυνάμεων».

Αναλύοντας την σύγχρονη πραγματικότητα ανέφερε: «Η κοινωνία βιώνει μια τεράστια οπισθοδρόμηση σε επίπεδο ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι πολίτες βλέπουν το εισόδημά τους να λεηλατείται μέσω της ακρίβειας. Ο δημοκρατικός κόσμος δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι σε αυτήν την ιδιαίτερη συνθήκη. Οφείλουμε πρωτίστως ως πολίτες και μετά ως στελέχη των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο, να αναλάβουμε κοινωνικοπολιτικές πρωτοβουλίες. Προφανώς σε συνθήκες προεκλογικού κομματικού ανταγωνισμού, δεν υπάρχει δυνατότητα για ‘συναντήσεις κορυφής’».

Ακολούθως πρότεινε: « Τώρα είναι η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σαν επισπεύδων, να λειτουργήσει ενοποιητικά και προωθητικά, για όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις στηριζόμενος στην ιστορική του παράδοση και στις γενετικές του καταβολές. Το «Μέτωπο Δημοκρατίας» απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την κομματική τους ένταξη, στους κοινωνικούς φορείς, σε συλλογικότητες αλλά και στους υφιστάμενους, πολιτικούς σχηματισμούς του προοδευτικού χώρου, που συνεργάζονται με ενότητα στη δράση, σεβόμενοι την πολιτική αυτοτέλεια και αυτονομία των υπολοίπων».

Αναφέρθηκε τέλος στις ευρωεκλογές λέγοντας: «Οι Ευρωεκλογές μπορούν και πρέπει να δώσουν την ευκαιρία πρωτοβουλιών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με τις Ευρωομάδες των αριστερών, των σοσιαλιστών και των οικολόγων για την εξάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρώπης και την εμβάθυνση και τη συνοχή της».

Ζήτησε τέλος το κείμενο συμβολής για το Μέτωπο Δημοκρατίας να αποτελέσει τμήμα του προσυνεδριακού διαλόγου και να συζητηθεί στο συνέδριο του κόμματος».

