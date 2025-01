Ο Γ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον ΓΓ Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Anthony Bellanger

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα με τον ΓΓ Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Anthony Bellanger.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών.

FM George Gerapetritis’ meeting with the General Secretary of the International Federation of Journalists @IFJGlobal, Anthony Bellanger, today @GreeceMFA pic.twitter.com/xyo8qeOL2y