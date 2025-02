Ν. Δένδιας: Τη συνέχιση της εμβάθυνσης των αμυντικών δεσμών Ελλάδας – ΗΠΑ τόνισε από το Συνέδριο των Δελφών στην Ουάσιγκτον

Η συνέχιση της εμβάθυνσης των ισχυρών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ που οικοδομήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και συνεχίστηκαν από τη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής της Αθήνας υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια ομιλίας που πραγματοποίησε το Συνέδριο των Δελφών στην Ουάσιγκτον.

At the "6th Delphi Forum Washington DC" in Washington, organised by the Delphi Economic Forum, in cooperation with the English edition of the newspaper "Kathimerini" and the Hellenic American Leadership Council (HALC), I had the opportunity to discuss Greece's role in Shaping… pic.twitter.com/eBhsOX74ur