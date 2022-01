Ν. Δένδιας από Νιγηρία: Στρατηγική επιλογή η ενδυνάμωση των σχέσεων με χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής

Στην ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με χώρες της αφρικανικής ηπείρου προσβλέπει η Αθήνα, με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια σε Νιγηρία και Ανγκόλα. Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Νιγηριανό ομόλογό του στην Αμπούτζα και χαρακτήρισε στρατηγική επιλογή την ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών σε αυτή τη χώρα, τη μεγαλύτερη οικονομία της Υποσαχάριας Αφρικής.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα και η Νιγηρία έχουν κοινές θέσεις στο θέμα του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Νίκος Δένδιας και ο Νιγηριανός ομόλογός του Τζέφρι Ονγεάμα συμφώνησαν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έχει νιγηριανή καταγωγή. Συζητήθηκαν, επίσης, η συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και οι προκλήσεις πανδημίας.

Μάλιστα, η Ελλάδα θα λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Νιγηρίας και Ε.Ε. για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης περί διμερών διαβουλεύσεων Ελλάδας- Νιγηρίας.

It is such a great pleasure for me to be here in Abuja in #Nigeria during my first visit of 2022, the first visit of a Greek Foreign Minister or for that matter, of a Greek Minister ever in Nigeria. pic.twitter.com/ejfr2L3qQV

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 10, 2022