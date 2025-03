Κ. Πιερρακάκης: 132 προτάσεις συνεργασίας ελληνικών ΑΕΙ με ξένα πανεπιστήμια – Χάρβαρντ, Γέιλ, Κολούμπια έρχονται στην Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΞΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τίτλος Πρότασης (EN) Τίτλος Πρότασης (ΕΛ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO ASTRONOMY AND SPACE SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPEMENT – RAS ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – RAS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

BOSTON UNIVERSITY CRANIOFACIAL ENGINEERING ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

BRISTOL UNIVERSITY PHARMACEUTICAL INNOVATION AND TRANSLATIONAL BIOMEDICINE” ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

COLUMBIA UNIVERSITY GLOBAL CHINA ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΙΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

HUMANITARIAN ACTION AND INCLUSIVE MANAGEMENT OF PUBLIC AND ONE HEALTH CHALLENGES ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

PRECISION MEDICINE IN THE DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH ΙΑΤΡΙΚΗ AΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

HUMAN MOBILITY & CITIZENSHIP: THEORY AND PRACTICE ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

MENTAL HEALTH, SCHOOLING AND THE A(I)RTS ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

COMPUTATIONAL JOURNALISM AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

CRANFIELD UNIVERSITY AEROSPACE SCIENCE ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

DELAWARE (UD) UNIVERSITY ADVANCED MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

EΤΗ ZURICH (ΕΤΗ) SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ENGINEERING AND FUTURE-FOCUSED INNOVATION ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE – EUI INTERNATIONAL POLICY INNOVATION AND MANAGEMENT ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EXETER UNIVERSITY CHILDREN’S HEALTH & WELLBEING: EXERCISE, NUTRITION & DIGITAL TECHNOLOGIE ΥΓΕΙΑ & ΕΥΖΩΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΑΣΚΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

GEORGE MASON UNIVERSITY ONE HEALTH EDUCATION FOR GLOBAL SUSTAINABILITY ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

GEORGETOWN UNIVERSITY LEADERSHIP EDUCATION IN DISABILITY ΗΓΕΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

HARVARD UNIVERSITY PERSONALISED MEDICINE IN MULTIFACTORIAL EYE DISEASES THROUGH MULTIDISCIPLINARY APPROACH ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

HEIDELBERG UNIVERSITY CULTURAL HERITAGE LANDSCAPES AND DESIGN ΤΟΠΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

HERIOT-WATT UNIVERSITY and SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY DIGITAL TOOLS IN ANALYSIS, DESIGN, CONSTRUCTION AND ASSESSMENT OF CIVIL STRUCTURES ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

IMPERIAL COLLEGE LONDON MICROBIOME IN HEALTH AND DISEASE ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

KENTUCKY UNIVERSITY INNOVATIVE INCLUSIVE PEDAGOGY FOR VOCAL AND INSTRUMENTAL INSTRUCTION ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

KING’S COLLEGE HOSPITAL NHS TRUST OF KING’S COLLEGE LONDON INVASIVE MANAGEMENT OF NEUROVASCULAR DISEASES ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΥΡΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

KING’S COLLEGE LONDON DISRUPTIVE TECHNOLOGIES AND GOVERNANCE ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

KTH ROYAL LNSTITUTE OF TECHNOLOGY REHABILITATION AND ASSISTIVE TECHNOLOGIES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

KUTZTOWN UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA SPORT TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

LUDWIG MAXIMILIAN UNIVERSITY OF MUNICH ADVANCED APPLIED ORGANIC CHEMISTRY: SYNTHESIS AND ANALYSIS OF PHARMACEUTICALLY RELEVANT COMPOUNDS ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

McGILL UNIVERSITY ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MONASH UNIVERSITY MEDICAL GENETICS AND GENOMICS ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

NEW YORK STATE UNIVERSITY, OSWEGO(HΠA) -UNIVERSITY OF ΑLASKA SOUTHEAST, FAIRBANKS (USA). MARINE POLICY, SEAFOOD BUSINESS MANAGEMENT & MARKETING ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

NEW YORK UNIVERSITY (NYU) INNOVATION, TECHNOLOGY & CULTURE ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

NURSING EDUCATION

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

PARIS 8 (UNIVERSITÉ PARIS-VIII VINCENNES-SAINT-DENIS) DIGITAL TRANSFORMATIONS: DESIGN & MANAGEMENT (DTDM) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

PURDUE UNIVERSITY INTEGRATIVE HEALTH AND HERBAL MEDICINE

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

APPLIED AI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ROYAL HOLLOWAY-UNIVERSITY OF LONDON (UK) AI FOR SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY,USA ACCOUNTING AND ANALYTICS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

SORBONNE UNIVERSITE INDUSTRIAL CATALYSIS AND SUSTAINABLE ENERGY ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

TEXAS A&M UNIVERSITY (TAMU) ENGINEERING IN DESIGN AND MANUFACTURING OF

SUSTAINABLE MEDICAL DEVICES ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

SUSTAINABILITY OF AGRIFOOD SECTOR-WATER-ENERGY-FOOD-CLIMATE NEXUS

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ -ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΤΡΟΦΗ-ΚΛΙΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

THE UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT HOUSTON BIOINFORMATICS AND HUMAN ELECTROPHYSIOLOGY LABORATORY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

UNIVERSITE DE RENNES SPORTS ANALYTICS ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

UNIVERSITY COLLEGE LONDON NUTRITION & SUSTAINABILITY

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

UNIVERSITY OF ABERDEEN ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE GREEN TRANSITION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

UNIVERSITY OF AMSTERDAM MODERN GREEK STUDIES Κ.Π.Μ.Σ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT SANTA BARBARA MA IN CONTEPORARY PHILOSOPLY ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

UNIVERSITY OF DUNDEE WATER & SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ENGINEERING, POLICY AND ECONOMICS NΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

UNIVERSITY OF GRONINGEN GAME DESIGN & DEVELOPMENT: FROM CONCEPT TO COMPLETION ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ. ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN (UI) ECONOMIC ANALYSIS AND DATA SCIENCE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

UNIVERSITY OF KENT AND CANTERBURY CHRISTCHURCH UNIVERSITY MEDICINE AND HUMANITIES. NARRATIVE-BASED MEDICINE. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

UNIVERSITY OF LEICESTER WELDING ENGINEERING AND NON DESTRUCTIVE INSPECTION ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

UNIVERSITY OF LEIDEN THE HELLENISTIC OIKOUMENE. NETWORKS, CULTURAL DYNAMICS AND GLOCALIZATION ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

UNIVERSITY OF NEBRASKA AT OMAHA APPLIED BIOMECHANICS WITH CLINICAL AND EXERCISE ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

UNIVERSITY OF NEWCASTLE MIGRATION, MOBILITY AND GOVERNANCE ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

UNIVERSITY OF ZURICH EVOLUTIONARY MEDICINE ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

WESTERN UNIVERSITY, CANADA INTELLIGENT CLEAN ENERGY SYSTEMS TECHNOLOGIES ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

YALE UNIVERSITY, NEW HAVEN, CONNECTICUT USA GLOBAL ENVIRONMENTAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH (GESPH) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ