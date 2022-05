Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Η αποτίμηση του ταξιδιού – Οι στόχοι και οι 4 άξονες ενδιαφέροντος

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε και το κυβερνητικό στρατόπεδο επιστρέφει στην Αθήνα ικανοποιημένο. Η Ελλάδα -επισημαίνουν παράγοντες της κυβέρνησης- αναδείχθηκε ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και η συνολική παρουσία του πρωθυπουργού τόσο στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και η ιστορικής σημασίας ομιλία του στο Κογκρέσο αποτελεί παρακαταθήκη για τον ρόλο της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις.

Απόλυτα επιτυχημένη χαρακτηρίζεται από κυβερνητικές πηγές η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αλλαγή της εικόνας για τη χώρα, όπως παρατηρούν κυβερνητικά στελέχη, είναι σαφής και αυτός ήταν ένας από τους κυρίαρχους στόχους του κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Δημήτρη Γκάτσιο, εστιάζοντας σε τέσσερις σημαντικούς τομείς, τον γεωπολιτικό, εκείνον που αφορά την ενέργεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία μπορούμε να πούμε ότι:

Με την συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, έπεσε η αυλαία της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους ομογενείς μίλησε για την κατάσταση της οικονομίας σημειώνοντας ότι η χώρα μετέτρεψε τις κρίσεις σε ευκαιρίες.

«Καταφέραμε να μετατρέψουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες και θα παραμείνουμε προσηλωμένοι σε αυτήν την πορεία. Θα παραμείνουμε σε αυτή την πορεία μέχρι η αποστολή μας να ολοκληρωθεί. Και η αποστολή μας θα έχει ολοκληρωθεί μόνο όταν θα έχουμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι μεταμορφώσαμε τη χώρα, αλλάξαμε τον ιστό της ελληνικής κοινωνίας και ότι η Ελλάδα έγινε το σύγχρονο κράτος, η σύγχρονη χώρα που αξίζουν οι Έλληνες και που αξίζει και σε σας».

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός έθεσε επί τάπητος όλα τα μείζονα εθνικά θέματα για την Ελλάδα όπως η τουρκική παραβατικότητα, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή για την ειρήνη και την ενεργειακή ασφάλεια.

Με άξονα τις δημοκρατικές αξίες και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ο πρωθυπουργός έστειλε από το βήμα του Καπιτωλίου ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα.

«Θέλω να είμαι σαφής. Δεν θα ανεχτούμε επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία και τα εδαφικά δικαιώματά μας. Κι αυτό συμπεριλαμβάνει και τις υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά που πρέπει να σταματήσουν άμεσα».

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στους Αμερικανούς γερουσιαστές και βουλευτές, τους κάλεσε τους να εκτιμήσουν την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο όταν θα αποφασίζουν για περαιτέρω εξοπλισμούς της Τουρκίας.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο που πρέπει η Συμμαχία να παραμείνει συγκεντρωμένη στο πώς θα επικρατήσει έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, είναι μια άλλη πηγή αστάθειας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Κι αυτό σας ζητώ να το εκτιμήσετε όταν θα αποφασίζετε για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο».

Με την φράση «βρισκόμαστε στην καλύτερη στιγμή μας» ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το στίγμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο Λευκό Οίκο. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας και ο ενεργειακός χάρτης, που αλλάζει βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ: «Η Ελλάδα θυμάται πως όταν οι δικτάτορες υπήρχαν στη γειτονιά υπήρχε μόνο μια απάντηση: όχι, όχι, όχι…Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας εναντίον μίας γείτονος χώρας της Ουκρανίας… Λέμε όχι στην τυραννία, όχι στην ιδέα ότι οι απολυταρχίες θα κυριαρχήσουν έναντι των Δημοκρατιών».

Στο τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο άναψε και το πράσινο φως για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από τη χώρα μας, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο Αιγαίο.

«Θα συνεχίσουμε την μακρόχρονη συνεργασία μας μεταξύ των αμυντικών μας βιομηχανιών. Θα εγκαινιάσουμε την συνεργασία για την απόκτηση πρόσθετου εξοπλισμού για τα F-35 και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προσθέσουμε αυτό το φανταστικό αεροπλάνο στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη διεκόπη πολλές φορές από τα χειροκροτήματα των Αμερικανών Γερουσιαστών και Βουλευτών, με τη Νάνσι Πελόζι να χαρακτηρίζει κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, που ακολούθησε, ιστορικής σημασίας την ομιλία του.

«Είπα και στον πρωθυπουργό, αμέσως μετά, πως έχω ακούσει πολλές ομιλίες στην Κοινή Σύνοδο του Κογκρέσου. Όλες τους ιστορικής σημασίας, ενδιαφέρουσες και εξαιρετικές. Μία από αυτές, όμως, μου έχει μείνει στο μυαλό εδώ και δεκαετίες. Αναφέρομαι σε μια ομιλία του Βάτσλαβ Χάβελ με θέμα τη δημοκρατία, πριν από 30 χρόνια. Η σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού είναι αυτής της κατηγορίας. Τόσο αξιόλογη, τόσο επίκαιρη» είπε η κ. Πελόζι.

«Ήταν μια ευκαιρία για μένα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις σχετικά με το επίπεδο της σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες μας, αλλά και να μιλήσω ευρύτερα για το που βαδίζει η δημοκρατία σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Χαρακτηριστικό του κλίματος και το σχόλιο της αντιπροέδρου των Ηνωμένων πολιτειών Κάμαλα Χάρις η οποία ανέφερε ότι «οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών είναι ισχυροί και ενδυναμώνονται μέρα με τη μέρα».

Today, I presided over a joint meeting of Congress with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. The ties between our two countries are strong and growing deeper every day. pic.twitter.com/7vLDo7GANm

Με θερμά λόγια σχολίασαν την ομιλία Αμερικανοί Γερουσιαστές και Βουλευτές.

«Ο πρωθυπουργός είχε μια σημαντική στιγμή στην αμερικανική ιστορία, όπως κανένας άλλος. Η κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, επτά μαζικά χειροκροτήματα, αριστοτεχνική ομιλία.Είναι σημαντική εβδομάδα για τον ελληνισμό, σημαντική εβδομάδα για την Ελλάδα και κατάθεση για το σεβασμό που έχει εδώ στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργό» δήλωσε ο πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Yesterday I attended a joint meeting of Congress with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. He addressed the Congress and celebrated 200 years of partnership between Greece and the United States. His words were a reminder of the strength and fragility of democracy. pic.twitter.com/HgejnyVaeB

— Jahana Hayes (@RepJahanaHayes) May 18, 2022