Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή – «Τόνισαν την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA), «οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο το Ιράν».

Παράλληλα «τόνισαν την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση και υπογράμμισαν τη σημασία της επίλυσης των διαφορών με διπλωματικά μέσα».

