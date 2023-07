Δραματική η κατάσταση στη Ρόδο – Νέο πύρινο μέτωπο στο φράγμα Γαδουρά

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο που καίει ανεξέλεγκτα για 6η συνεχή μέρα. Η κατάσταση είναι δραματική, καθώς υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Οικισμοί και ξενοδοχεία εκκενώθηκαν από κατοίκους και τουρίστες.

Δύο οικισμοί απειλούνται αυτή τη στιγμή καθώς ένα νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε κοντά στο φράγμα Γαδουρά, προς τον οικισμό Μαλώνα και Μάσαρη. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν αλλά η προσοχή των Αρχών έχει επικεντρωθεί εκεί. Το μέτωπο που προκαλεί επίσης ανησυχία είναι εκείνο του Ασκληπιείου. Ενεργά μέτωπα υπάρχουν επίσης στην περιοχή Απολλώνων και στην περιοχή των Λαέρμων.

Η μάχη, σύμφωνα και με εκτιμήσεις αρμοδίων, θα διαρκέσει και τις επόμενες μέρες, αφού αναμένεται ότι θα υπάρχουν αρκετές αναζωπυρώσεις στη νότια Ρόδο, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η δημοτική ενότητα της Νότιας Ρόδου.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το πώς ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες και υλικό. Ένα σενάριο είναι αυτό του εμπρησμού, καθώς ένα βίντεο που κινεί υποψίες, δόθηκε στην Πυροσβεστική από κάτοικο του νησιού. Υποστηρίζει ότι τραβήχτηκε χθες το βράδυ από τον ίδιο. Στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να ξεσπά μια φωτιά από το πουθενά…

Νωρίτερα, η Ιερά Μονή Θάρρι όπου διέμεναν πέντε μοναχοί, εκκενώθηκε προληπτικά, ενώ καμμένα ελάφια βρίσκονται διάσπαρτα στη μέση του δρόμου. Δεν κατάφεραν να ξεφύγουν, όπως και πολλά άλλα ζώα που ζούσαν στα δάση της Ρόδου.

Τεράστια επιχείρηση εκκένωσης – 19.000 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια

Συνολικά έχουν αποσταλεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 6 μηνύματα 112 για οργανωμένες απομακρύνσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και ξένων επισκεπτών. Η εκκένωση αφορούσε 19.000 άτομα. Χιλιάδες τουρίστες και κάτοικοι του νησιού μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται σε πλοία, κλειστά γυμναστήρια, σχολεία και άλλους χώρους που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για αυτό τον σκοπό.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση μεταφοράς σε ασφαλή σημεία κατοίκων και τουριστών που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία από την Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου εκκενώθηκαν προληπτικά οι παρακάτω οικισμοί: Κιοτάρι, Γεννάδι, Πυλώνας, Λάερμα, Λάρδος, Λίνδος, Κάλαθος Μαλώνα, Ασκληπιείο, Πεύκους, Μάσσαρη, Χαράκι αλλά και από ξενοδοχεία των περιοχών αυτών.

Πολλά άτομα ηλικιωμένα κυρίως, αλλά και άτομα με ειδικές ανάγκες απεγκλωβίστηκαν με υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των πολιτών μετακινήθηκε με τουριστικά λεωφορεία, σκάφη του Λιμενικού και ιδιόκτητα πλοία που επιτάχθηκαν απο το ΛΣ.

Η φωτιά στη Ρόδο είναι πρώτο θέμα στα ξένα μεγάλα δίκτυα με διαρκείς ανταποκρίσεις αλλά και συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους τουρίστες που έζησαν από κοντά τον εφιάλτη. Ιδιαίτερα από τα βρετανικά ΜΜΕ η κάλυψη είναι συνεχής, καθώς είναι πολλοί οι Βρετανοί τουρίστες στη Ρόδο. «Ελλάδα βρισκόμαστε στο πλευρό σου» ήταν το μήνυμα συμπαράστασης από τον Επίτροπο διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γραφείο εξυπηρέτησης ξένων πολιτών στο αεροδρόμιο

Εντός του Διεθνούς Αερολιμένα της Ρόδου, στον τερματικό σταθμό 1, τέθηκε ήδη σε λειτουργία γραφείο εξυπηρέτησης ξένων πολιτών (Help Desk) του Υπουργείου Εξωτερικών. Το γραφείο θα διευκολύνει και θα συντονίζει, σε συνεργασία με τις οικείες Πρεσβείες, την έγκαιρη αναχώρηση αλλοδαπών επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απωλέσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. To Help Desk, επικεφαλής του οποίου θα είναι η κα Κατερίνα Τζίμα, Σύμβουλος Πρεσβείας, στελεχώθηκε με κλιμάκιο υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που μετέβησαν ήδη στη Ρόδο.

Αλλοδαποί υπήκοοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Help Desk μπορούν να καλέσουν στα εξής τηλέφωνα: +30 6985889650 / 6983209611. Σε περίπτωση ιδιαίτερα έκτακτης ανάγκης επικοινωνίας με το Help Desk, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός τηλεφώνου / WhatsApp: +306977960941

H Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει από χθες, όταν και ενεργοποιήθηκε, σε λειτουργία. Οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: +30 210 368 1350 / +30 210 368 1259 / +30 210368 1730. Έλληνες και ξένοι πολίτες σε άμεσο κίνδυνο παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας και αποκλειστικά με την Πολιτική Προστασία στο τηλέφωνο +30 2131331200.

Τεράστιο το κύμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού

Τεράστιο και πρωτόγνωρο είναι το κύμα αλληλεγγύης και προσφοράς των κατοίκων του νησιού της Ρόδου προς τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας και τουρίστες που από χθες το βράδυ δραστηριοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή και βοήθησαν προκειμένου να στηθούν υποτυπωδώς οι χώροι που θα φιλοξενούσαν όσους ήσαν σε ανάγκη.

Περίπου 8.000 άτομα, κυρίως ξένοι επισκέπτες, φιλοξενήθηκαν χθες το βράδυ και παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα σε σχολεία και κλειστά γήπεδα στην πόλη και σε χωριά της Ρόδου. Αρκετός κόσμος υπάρχει επίσης σε συνεδριακά κέντρα των ξενοδοχείων και σε πλοία στο λιμάνι της Ρόδου.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Θανάσης Βιρίνης έχουν ανοίξει όλα τα σχολεία στην πόλη της Ρόδου αλλά και σε χωριά όπως Καλυθιές, Αφάντου, Αρχάγγελος, Ιαλυσός, Κρεμαστή και έχουν μεταφερθεί εκεί πυρόπληκτοι από τις περιοχές της Νότιας Ρόδου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο κλειστό γήπεδο Βενετόκλειο φιλοξενήθηκαν περίπου 700 άτομα, στο Ροδίων Παιδεία 500 άτομα, στο Κολλέγιο Ρόδου 350 άτομα ενώ γεμάτες είναι αίθουσες σχολείων και κλειστών γυμναστηρίων σε όλα τα προαναφερθέντα χωριά.

Με τη βοήθεια εκατοντάδων εθελοντών που από την πρώτη στιγμή χθες βράδυ έδωσαν το παρών για να βοηθήσουν στο στήσιμο αλλά και στη λειτουργία αυτών των προσωρινών κέντρων φιλοξενίας, οι ξένοι τουρίστες είχαν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Από νωρίς το πρωί, στο σημείο παρασχέθηκαν στους πυρόπληκτους φαγητά, φρούτα, χυμοί, νερά, όλα προσφορά συμπολιτών μας, ιδιωτών που άνοιξαν τις επιχειρήσεις τους και στείλανε όσα τρόφιμα μπορούσαν, ενώ μάλιστα έχουν ανοίξει σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση τους. Ήδη τα εν λόγω καταστήματα κατακλύζονται από συμπολίτες μας που σπεύδουν να τροφοδοτήσουν τις κοντινές τους περιοχές με τα αναγκαία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεκάδες είναι και οι επιχειρηματίες που προσφέρουν μερίδες φαγητών στα εστιατόρια τους, και ακόμη χώρο να κοιμηθούν οι τουρίστες, ενώ ξενοδοχεία έχουν φιλοξενήσει σε κλιματιζόμενες αίθουσες τους πυρόπληκτους, ενώ δεκάδες είναι και οι συμπολίτες μας που από χθες διαθέτουν τα ίδια τους τα σπίτια προκειμένου να φιλοξενήσουν, να προσφέρουν ένα μπάνιο και έναν ύπνο σε όσους το έχουν ανάγκη.

Jet2, και TUI ακυρώνουν τις πτήσεις τους προς την Ρόδο

Η Jet2 ακυρώνει σήμερα και έως τις 30 Ιουλίου όλες τις πτήσεις της στη Ρόδο και η TUI ακύρωσε όλες τις εξερχόμενες πτήσεις προς το ελληνικό νησί μέχρι και την Τρίτη λόγω των πυρκαγιών, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοινώσεις τους.

Η Jet2 ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Twitter: «Ακυρώσαμε όλες τις πτήσεις και τα ταξιδιωτικά πακέτα που πρόκειται να αναχωρήσουν για τη Ρόδο σήμερα (πέντε πτήσεις συνολικά)…Τα πέντε αεροπλάνα θα αναχωρήσουν προς τη Ρόδο χωρίς επιβάτες-πελάτες, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε πελάτες πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις προγραμματισμένες πτήσεις τους».

Η TUI ανέφερε στον ιστότοπό της: «Ακυρώσαμε όλες τις εξερχόμενες πτήσεις προς τη Ρόδο έως και την Τρίτη 25 Ιουλίου. Οι πελάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρόδο θα επιστρέψουν με την προβλεπόμενη πτήση πίσω στις πατρίδες τους».

Διευκολύνσεις επικοινωνίας:

Δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας προσφέρει στους συνδρομητές της στη Ρόδο η Cosmote. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές και για τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας τους προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές κινητής που διαμένουν στη Ρόδο. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των συνδρομητών της, αναστέλλει μέχρι και της 7 Αυγούστου 2023 κάθε διαδικασία για –οριστική ή προσωρινή- φραγή για όλες τις συνδέσεις σταθερής, κινητής και συνδρομητικ

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος