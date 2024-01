Δ. Παπαστεργίου στο στούντιο του Πρώτου: Το ’24 θα είναι σίγουρα μια πολύ ωραία χρονιά για την τεχνολογία στην Ελλάδα (audio)

«Το 2024 θα είναι μια πολύ ωραία χρονιά, ελπίζω για όλα στη χώρα, σίγουρα για την τεχνολογία, σε σχέση με το να μη χρειάζεται πλέον να παίρνουμε φακέλους υπό μάλης για διάφορες δουλειές στο δημόσιο, ούτε καν να κατεβάζουμε στοιχεία από το gov.gr» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, καλεσμένος στο στούντιο του Πρώτου Προγράμματος 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.

Η διαδικασία πλέον απλοποιείται ως εξής, σημείωσε ο Υπουργός. Κάνοντας μια αίτηση σε έναν φορέα δημόσιο, ιδιωτικό, ο οποίος θέλει δυο, τρία στοιχεία μας, ποιοι είμαστε, πιθανώς την οικογενειακή μας κατάσταση, το εισόδημα μας, όλα αυτά πλέον με ένα μήνυμα που θα έρχεται στο wallet θα μπορούμε να τα απαντάμε απευθείας. Δηλαδή, όπως ανέφερε ο Υπουργός, θα έρχεται ένα μήνυμα που θα λέει για παράδειγμα, ότι για την αίτηση εγγραφής του παιδιού σας στον παιδικό σταθμό, θέλουμε αυτά τα στοιχεία σας, ποιος είστε, πόσα παιδιά έχετε, το εισόδημα σας, συμφωνείτε να τα αντλήσουμε για σας, και με την έγκριση του πολίτη, όλη η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, της απλοποίησης της καθημερινότητας του πολίτη και της εξάλειψης της γραφειοκρατίας, μπαίνει στην τελική ευθεία, ο Προσωπικός Αριθμός. Πρόκειται, τόνισε ο Υπουργός, για μια τομή στην δημόσια διοίκηση αλλά και μια τομή σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.

«Η έκθεση έχει σταλεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περάσαμε και από την ακρόαση που η Ανεξάρτητη Αρχή επιβάλλει. Περιμένουμε πλέον τη θετική, ελπίζω, απάντησή της για να μπορέσουμε πλέον να εκδώσουμε το Προεδρικό Διάταγμα που απαιτείται. Είναι θέμα κάποιων ημερών, μηνός θα έλεγα. Ελπίζω να είναι τόσο, για να μπορέσουμε πλέον να ενοποιήσουμε τα 4 διαφορετικά μητρώα που έχουμε στην ελληνική δημόσια διοίκηση, τέσσερα μητρώα τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ σε πολλές περιπτώσεις τους πολίτες» ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

«Πλέον με αυτό το νούμερο, παντού, σε όλη την δημόσια διοίκηση και όχι μόνο σε αυτή, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα χρειάζεται- γιατί θα υπάρχουν διαλειτουργικότητες με τα συστήματα- να θυμόμαστε οτιδήποτε άλλο» επισήμανε.

Ο κ. Παπαστεργίου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβαθμισμένη έκδοση του wallet, που περιλαμβάνει το MyAuto, όπου ο πολίτης έχει ηλεκτρονικά ό,τι έγγραφο κουβαλούσε μέχρι πρότινος στο όχημά του, άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα, ασφάλεια, ΚΤΕΟ. «Βλέπουμε ό,τι αυτοκίνητο φαίνεται στο ΑΦΜ μας. Τα leasingδεν φαίνονται διότι δεν είναι στον ΑΦΜ μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, κατεβάζουμε τη νέα έκδοση του wallet, οπότε πλέον πάνω δεξιά, στο + όπως ακριβώς είχαμε βάλει την κάρτα δακτυλίου, πλέον βάζουμε και τα οχήματα που φαίνονται στο όνομά μας. (…) Δεν θα υπάρχει λόγος να έχουμε καθόλου χαρτιά στο αυτοκίνητο. Δημιουργούμε μια εφαρμογή από κοινού με την αστυνομία, η οποία μόνο σκανάροντας την πινακίδα και γράφοντας τον αριθμό θα τα βλέπει όλα απευθείας» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου. Σχετικά με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ερωτηθείς γιατί δεν έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, ο κ. Παπαστεργίου, χαρακτήρισε την ερώτηση εύλογη και επισήμανε πως εργάζεται για το ζήτημα αυτό από κοινού πλέον με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το αν τελικά θα δοθεί στο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η δυνατότητα να “τραβήξει” τα στοιχεία αυτά ή αν θα βγάλουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτικές ταυτότητες για να μπορούν να χρησιμοποιούν το wallet. «Εμένα μου το θέσανε πολύ πιο χοντρά. Μου είπαν ευθέως ότι Υπουργέ, νιώθουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό τον ψηφιακό κόσμο που δημιουργείται. Είναι μια κουβέντα η οποία ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε πλέον να ακολουθήσουμε τον έναν ή τον άλλο δρόμο, όποιον τα αρμόδια υπουργεία αποφασίσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το νομοσχέδιο που παρουσιάζει στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών, σημείωσε ότι «θα βγάλει πάρα πολλούς ανθρώπους από τη δύσκολη θέση να καταγγείλουν ότι έχουν πέσει θύματα απάτης για μια αγορά στο διαδίκτυο και το να διασφαλίσουμε στην ουσία από πριν, δρώντας προληπτικά, ότι δε θα υπάρχει τόσο ελεύθερο πεδίο σε απατεώνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

«Στο παρελθόν είχαμε δει περιπτώσεις ακόμα και βουλευτών, οι οποίοι φαινόντουσαν σε Deep Fake βίντεο να πουλάνε οτιδήποτε και μέχρι να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν εκείνοι έναν μηχανισμό καταγγελίας, περνούσαν βδομάδες. Λοιπόν, η Ευρώπη έχει αναλάβει πλέον δράση, γι’ αυτό υπάρχει το DigitalServicesAct ή DSA, η δράση λοιπόν για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Δημιουργείται ένας μηχανισμός αυτόματης ειδοποίησης μετά από καταγγελία και άμεσες ειδοποιήσεις, προκειμένου πλέον να είναι υπόλογα και τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες, προκειμένου να διασφαλίσουν όσο μπορούν περισσότερο ένα ασφαλές περιβάλλον στο διαδίκτυο, για αγορές, για υπηρεσίες, για ενημέρωση. Το νομοθετούμε, στην ουσία ενσωματώνουμε τον ευρωπαϊκό κανονισμό προκειμένου αυτά να γίνονται άμεσα. Η EETT, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού συντονιστή, έτσι ώστε μέσα σε ελάχιστες ώρες αυτές οι καταγγελίες να φτάνουν εκεί που πρέπει και να αναγκάζονται και οι πλατφόρμες πλέον να παίρνουν τα μέτρα τους» συμπλήρωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Σε σχέση με τον Ψηφιακό Βοηθό, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότιμέχρι χθες απαντήθηκαν πάνω από 200.000 ερωτήσεις. «Περάσαμε τις 200.000 ερωτήσεις και πλέον από τις 100.000 και πάνω, είναι ερωτήσεις οι οποίες είναι πολύ στοχευμένες. Τις πρώτες μέρες ρωτούσαν διάφορα, από το πού θα βρω καλό σουβλάκι, πού έχει καλό τυλιχτό και διάφορα τέτοια, που δεν απαντούσε προφανώς ο ψηφιακός βοηθός. Αλλά το τελευταίο όντως πλέον οι ερωτήσεις είναι πολύ πιο προσανατολισμένες στη δημόσια διοίκηση και όντως και το σύστημα απαντά γενικά σωστά αλλά και μαθαίνει από το αν ο πολίτης αποκριθεί θετικά η αρνητικά στην απάντηση που πήρε. Για παράδειγμα, τελευταία έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και μπορούμε να τον ρωτήσουμε για τα τιμολόγια ρεύματος» ανέφερε.

Όπως εξήγησε, είναι μια δυναμική διαδικασία και πως υπάρχει ένας μηχανισμός και μια ομάδα ανθρώπων η οποία καθημερινά ασχολείται με το πώς θα μπορέσει να τροφοδοτήσει τον Βοηθό με νέα πληροφορία. «Συνεχίζουμε να βάζουμε και άλλη χρηστική πληροφορία που είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε πλέον να τον κάνουμε το μοναδικό σημείο συνεννόησης του πολίτη με το κράτος» τόνισε ο Υπουργός.

«Για μένα το πιο σημαντικό είναι το πως πλέον εξαλείφουμε περιττές διαδικασίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αυτό ακριβώς που έλεγα πριν με το wallet, το να μη χρειάζεται πλέον να εκδίδουμε πιστοποιητικά. Να αρχίσουμε να μετράμε την ψηφιοποίηση της χώρας όχι μόνο σε ψηφιακές υπηρεσίες, έχουμε 1640 σήμερα στο gov.gr, αλλά σε πιστοποιητικά τα οποία θα καταργούμε. (…) Πάμε να δώσουμε άμεση διέξοδο μέσα από το κινητό μας σε διάφορες διαδικασίες που οι πολίτες ζητάνε» συμπλήρωσε ο κ. Παπαστεργίου.

«Κάτι το οποίο έχει γίνει και έχει γλυτώσει τους ιδιώτες την ώρα αυτή και έρχεται για να γλιτώσει και τις επιχειρήσεις από πολύ κόπο, είναι το περιβόητο KnowyourCustomer. Το να έχει η τράπεζα πλέον, με την άδειά μας, επικαιροποιημένα τα στοιχεία μας. Αν έχετε μπει πρόσφατα σε κάποια, σου λέει δέχεσαι να πάρω αυτά τα στοιχεία ως επικαιροποίηση των στοιχείων σου, για να τα έχω στα μητρώα μου. Δεν χρειάζεται πλέον να ξαναπάμε φορολογικές δηλώσεις, δεν χρειάζεται πιστοποιητικά κλπ. Η τράπεζα πλέον με την άδειά μας τα αντλεί απευθείας και αυτό πλέον σε επίπεδο επιχειρήσεων, το KnowyourBusiness είναι κάτι το οποίο τελειώνει στο τέλος του μήνα, έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις να μην χρειάζεται να πάνε ΓΕΜΗ να παίρνουν στοιχεία από εκεί. Όλα αυτά να γίνονται αυτόματα» ανέφερε ακόμα ο Υπουργός.

Σχετικά με την λήξη της αποχής των συμβολαιογράφων και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων, ο κ. Παπαστεργίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι παρότι το ζητούμενο είναι να γίνει η ζωή των πολιτών πιο εύκολη, την ίδια ώρα γίνεται και η ζωή των συμβολαιογράφων πιο εύκολη.

«Την Παρασκευή είχα τη χαρά να επισκεφθώ τον σύλλογο των Συμβολαιογράφων της Αθήνας, έναν κλάδο τον οποίο τον προσεγγίζω πάντα με ιδιαίτερη αγάπη, διότι μεγάλωσα μέσα σε συμβολαιογραφείο. Η μητέρα μου ήταν συμβολαιογράφος. Εξηγήσαμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είχαν και βλέπω πως τελικά έγιναν κατανοητά. Ο ψηφιακός φάκελος για τη μεταβίβαση πάντως, είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και προσπάθεια. Δουλεύτηκε από κοινού με τον Κώστα Κυρανάκη και νομίζω πως διευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα» ανέφερε σχετικά.

Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ είναι η επόμενη μέρα των υποδομών στην Ελλάδα, προσέθεσε στη συνέχεια ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας για το τι θα φέρει ακόμα το Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2024 . «Συζητάμε την ώρα αυτή για το πόσο σημαντική αλλαγή φέρνει στη ζωή μας η τεχνολογία, για ψηφιοποιήσεις αρχείων, αυτή την ώρα ψηφιοποιούνται αρχεία της δικαιοσύνης, της υγείας, του κτηματολογίου. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί την ανάγκη για νέες υποδομές και πιο γρήγορες υποδομές. Η τεχνητή νοημοσύνη επίσης είναι ένα φοβερό εργαλείο, αλλά θέλει υπολογιστική ισχύ, θέλει δυνατούς υπολογιστές. Ο Δαίδαλος λοιπόν είναι το πρώτο υπερ-μηχάνημα, ο πρώτος υπερ-υπολογιστής της Ελλάδας ή μάλλον ο μεγαλύτερος, γιατί έχουμε και τώρα έναν μικρότερο, αλλά είναι ένα μηχάνημα το οποίο πλέον μας βάζει στην πεντάδα της Ευρώπης και στα 500 μεγαλύτερα μηχανήματα του κόσμου, με σκοπό να δώσουμε πλέον χώρο και δυνατότητες στην ερευνητική κοινότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, να τρέξει διάφορα πρότζεκτ για τεχνητή νοημοσύνη, να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε γρήγορα δεδομένα και να επιταχύνουμε την εξέλιξη σε λύσεις τεχνολογικές που ψάχνουμε για το κράτος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκή προκειμένου πλέον κάποιες χώρες και είμαστε μία από τις πρώτες στην Ευρώπη που θα αποκτήσουμε τέτοιες υποδομές και σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο, στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου, έχουμε ήδη βγάλει στον αέρα τη διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου σε μερικούς μήνες να τρέξει αυτός ο πολύ μεγάλος διαγωνισμός. (…) Είναι ένα κτίριο υπολογιστής, ο οποίος κάνει δισεκατομμύρια πράξεων κινητής υποδιαστολής όπως λέγονται, το δευτερόλεπτο, δηλαδή είναι ασύλληπτη η ταχύτητα που μπορεί πλέον να τρέξει διάφορες δύσκολες υποθέσεις που θα του βάλουμε» ανέφερε ο Υπουργός. Διευκρίνισε μάλιστα πως δεν είναι κάτι το οποίο ανάγεται στο απώτερο μέλλον. Ήδη ο διαγωνισμός είναι στον αέρα, ακολουθείται η απαιτούμενη διαδικασία, είναι ένα έργο 40-45 εκατομμυρίων, γίνεται η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και αμέσως μετά η διόρθωσή τους, εφόσον υπάρχουν κρίσιμα σημεία και πλέον η εκκίνηση του διαγωνισμού.

Ερωτηθείς κατά πόσο η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης τον ανησυχεί, ο κ. Παπαστεργίου, σημείωσε πως ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, έχει ασχοληθεί πολύ με τον προγραμματισμό και δεν του προκαλεί φόβο όλο αυτό που συμβαίνει. «Δεν θα έλεγα ότι το φοβάμαι, όχι, γιατί θεωρώ πως πάντα την τεχνολογία τελικά, με μερικές ακραίες εξαιρέσεις, την περιορίσαμε εκεί που θέλαμε. Και η Ευρώπη που είναι και η πρώτη ήπειρος που έφτιαξε νομοθεσία πλέον, ένα κείμενο για την τεχνητή νοημοσύνη, το AI Act έχει βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Δηλαδή τι σου λέει, ότι η τεχνολογία θα είναι πάντα βοηθός του ανθρώπου, δεν θα μπορεί η τεχνολογία να παίρνει αποφάσεις για τον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ιατρική επιστήμη, ακόμα και στην άμυνα κάποιες χώρες έχουν κρατήσει κάποιους αστερίσκους σε σχέση με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς, όπως και κάθε εργαλείο διαχρονικά στην ανθρωπότητα, πρέπει να το δούμε στην σωστή του διάσταση και να βρούμε τη θέση του πάντα δίπλα από τον άνθρωπο, υπό τον άνθρωπο» ανέφερε.

Στον άξονα αυτό, ερωτήθηκε για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σεισμών που λειτουργεί στην Ιαπωνία και το κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και στη χώρα μας. «Ήδη έχω κάνει μια αλληλογραφία με την Ιαπωνική πρεσβεία προκειμένου αυτό να διαβιβαστεί και στον συνάδελφό μου Ιάπωνα, προκειμένου να δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να δουλέψει στην Ελλάδα. Έχω μελετήσει αρκετά και τις απόψεις των ειδικών, αλλά τουλάχιστον να πάρουμε την τεχνογνωσία από την ιαπωνική κυβέρνηση σε μια χώρα στην οποία οι σεισμοί είναι στην καθημερινότητά τους και να δούμε πώς αυτό μπορεί να προσαρμοστεί και να δουλέψει και στα ελληνικά δεδομένα» ανέφερε ο Υπουργός.

Κληθείς να εκφέρει την άποψή του σχετικά με το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας, ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε τα εξής. «Θεωρώ πως ένας υπουργός της κυβέρνησης πρέπει ό,τι άποψη έχει να το συζητήσει πρώτα στον κόλπο της κυβέρνησης, προκειμένου να βγει οργανωμένα προς τα έξω μία άποψη. Αλλά θεωρώ πως είναι και λίγο ένα ζήτημα το οποίο το τραβάμε στο εξής, ότι σήμερα ένας άνθρωπος, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί. Άρα νομίζω πως μάλλον το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο από ό,τι πραγματικά είναι. Και το ερώτημα αυτό είχε τεθεί στον Ψηφιακό Βοηθό από μία συνάδελφό σας στον αέρα μιας εκπομπής πρόσφατα, το είμαι ομοφυλόφιλος, μπορώ να υιοθετήσω. Η απάντηση είναι ναι, γιατί σήμερα στην Ελλάδα δεν ζητάει κανείς κανένα πιστοποιητικό σεξουαλικής ταυτότητας για να υιοθετήσει ένα παιδί. Άρα ας αφήσουμε λίγο την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να κάνει τις ανακοινώσεις όταν πρέπει».

Τέλος, σε σχέση με την οπαδική βία και το κομμάτι που αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, αναφερόμενος σε αυτό ακριβώς, στο κομμάτι της ταυτοποίησης, επισήμανε πως «την ώρα αυτή δουλεύουμε πραγματικά καθημερινά με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με τον νέο υπουργό Προστασίας του Πολίτη και με τον προηγούμενο, τον Γιάννη Οικονόμου, προκειμένου να φτιάξουμε μια πλατφόρμα η οποία θα απαλλάξει την Ελληνική Αστυνομία από το να είναι στα γήπεδα. Να συνδέσουμε δηλαδή πλέον το ηλεκτρονικό εισιτήριο που υπήρχε και πριν, με το κινητό, έτσι ώστε τουλάχιστον η ταυτοποίηση να γίνεται σε επίπεδο κινητού», εξηγώντας πως το εισιτήριο θα είναι «κλειδωμένο» πάνω στο κινητό.

«Είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται προκειμένου να την έχουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα, αλλά παράλληλα ένα πολύ δυνατό εργαλείο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι οι κάμερες. Να μπορούμε δηλαδή μέσα στο γήπεδο πλέον να ταυτοποιούνται και να βλέπουμε την πορεία ενός ανθρώπου όχι μόνο στην εξέδρα όταν ανάψει ένα καπνογόνο ή όταν ρίξει μια φωτοβολίδα, αλλά και σε όλη τη διαδρομή του μέχρι να φτάσει στο σημείο που κάθεται. Θα υπάρχουν σύντομα αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ και στο επίπεδο της νοοτροπίας. (…) Εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει, αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και οι σύλλογοι. Και οφείλω να ομολογήσω ότι στη συνάντηση που κάναμε πριν περίπου δέκα ημέρες με τις ΠΑΕ με σκοπό να συζητήσουμε αυτές τις πρώτες προσεγγίσεις, είδα ένα πολύ καλό κλίμα από όλες τις ΠΑΕ να βοηθήσουν. Μένει να το κάνουμε πράξη. (…) Και το κομμάτι της διαιτησίας θα πρέπει να δούμε πως μπορούμε να το θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο» είπε καταλήγοντας ο Υπουργός.

