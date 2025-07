Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Όζι Όζμπορν: H ζωή του «νονού» της heavy metal και οι σκέψεις του για τον θάνατο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, ο θρύλος της μουσικής, Όζι Όζμπορν, μόλις 2 εβδομάδες μετά την τελευταία αποχαιρετιστήρια συναυλία με τους Black Sabbath.

Ο «νονός της heavy metal» όπως τον αποκαλούν, άφησε ηχηρό αποτύπωμα στην ιστορία της ροκ. Ο Όζι Όζμπορν, αναδύθηκε από τις φτωχικές γειτονιές του Μπέρμιγχαμ και σάρωσε τις παγκόσμιες μουσικές σκηνές. Υπήρξε πρωτοπόρος της heavy metal με τους Black Sabbath τη δεκαετία του 70’, πριν σημειώσει τεράστια επιτυχία και ως σόλο καλλιτέχνης.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του, τονίζοντας ότι πέθανε «περιτριγυρισμένος από αγάπη» και αμέσως οι θαυμαστές του ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στο αστέρι του σταρ, στο Hollywood Walk of Fame, αφήνοντας λουλούδια.

(Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

(Photo by Mark RALSTON / AFP)

«Με μεγαλύτερη θλίψη απ’ ό,τι μπορούν να αποδώσουν τα λόγια, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όζμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή», ανέφερε ανακοίνωση της οικογένειας.

Ο Όζι ήταν γνωστός για επιτυχίες όπως τα Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train και Changes, τόσο με το συγκρότημα όσο και ως σόλο σταρ.

Το 1969 το ντεμπούτο των Black Sabbath με το ομώνυμο άλμπουμ έχει παρομοιαστεί με το Big Bang του heavy metal. Ήρθε στην κορύφωση του πολέμου του Βιετνάμ και το εξώφυλλο του δίσκου απεικόνιζε μια τρομακτική φιγούρα σε ένα σκληρό τοπίο. Η μουσική ήταν δυνατή, πυκνή και θυμωμένη και σηματοδότησε μια αλλαγή στο rock “n” roll.

Το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Paranoid», περιλάμβανε κλασικά μέταλ κομμάτια όπως τα «War Pigs», «Iron Man» και «Fairies Wear Boots». Το τραγούδι «Paranoid» έφτασε μόνο στο Νο. 61 του Billboard Hot 100, αλλά έγινε κατά πολλούς το χαρακτηριστικό τραγούδι του συγκροτήματος. Και τα δύο άλμπουμ ψηφίστηκαν μεταξύ των 10 καλύτερων heavy metal άλμπουμ όλων των εποχών από τους αναγνώστες του περιοδικού Rolling Stone.

«Οι Black Sabbath είναι οι Beatles του heavy metal. Όποιος ασχολείται σοβαρά με το μέταλ θα σας πει ότι όλα καταλήγουν στους Sabbath», έγραψε ο Ντέιβ Ναβάρο του συγκροτήματος Jane’s Addiction σε ένα αφιέρωμα στο Rolling Stone το 2010. «Υπάρχει μια άμεση γραμμή που μπορείς να τραβήξεις από το σημερινό metal, μέσω συγκροτημάτων της δεκαετίας του ’80 όπως οι Iron Maiden, πίσω στους Sabbath».

«Black Sabbath: θα ήμασταν όλοι διαφορετικοί άνθρωποι χωρίς αυτούς, αυτή είναι η αλήθεια», δήλωσε ο τραγουδιστής των Pantera, Φιλ Ανσέλμο. «Ξέρω ότι δεν θα ήμουν εδώ πάνω με ένα μικρόφωνο στο χέρι χωρίς τους Black Sabbath», είχε προσθέσει.

Οι Sabbath έδιωξαν τον Osbourne το 1979 για τις θρυλικές υπερβολές του, όπως το να αργεί στις πρόβες και να χάνει συναυλίες. «Ξέραμε ότι δεν είχαμε πραγματικά άλλη επιλογή από το να τον διώξουμε γιατί ήταν τόσο εκτός ελέγχου. Αλλά ήμασταν όλοι πολύ στεναχωρημένοι για την κατάσταση«, έγραψε ο μπασίστας Terry «Geezer» Butler στα απομνημονεύματά του, «Into the Void».

Ο Όζι Όζμπορν επανεμφανίστηκε την επόμενη χρονιά ως σόλο καλλιτέχνης με το «Blizzard of Ozz» και εν συνεχεία με το «Diary of a Madman», δύο κλασικά hard rock κομμάτια που έγιναν πολυπλατινένια και γέννησαν διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Crazy Train», «Goodbye to Romance», «Flying High Again» και «You Can’t Kill Rock and Roll».

Photo by LEE CELANO / AFP

Η αρχική σύνθεση των Sabbath επανενώθηκε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια τον Ιούλιο του 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο για την τελευταία συναυλία του, όπως είπε ο Όζι Όζμπορν «Ας αρχίσει η τρέλα!».

(Photo by Paul ELLIS / AFP)

Οι Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons και Mastodon συμμετείχαν στο σετ.

(Photo by Paul ELLIS / AFP)

Έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων επιπλοκών από τραυματισμούς που υπέστη σε πτώση το 2019.

Αφού αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλίες περιοδείας, έκανε μια μοναδική εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή του Μπέρμιγχαμ για να κλείσει τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2022. Η συναυλία στο Villa Park ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος από τη σύζυγό του Σάρον, η οποία δήλωσε ότι ήταν αποφασισμένος να δώσει στους θαυμαστές του τον «τέλειο αποχαιρετισμό».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εισήχθη στο βρετανικό Music Hall of Fame και στο Rock And Roll Hall Of Fame των ΗΠΑ – δύο φορές και ως μέλος των Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης.

Έχει επίσης ένα αστέρι στο Walk Of Fame του Χόλιγουντ – καθώς και στην Broad Street του Μπέρμιγχαμ – ένα Ivor Novello και πέντε βραβεία Grammy από 12 υποψηφιότητες. Επιπλέον, έλαβε και άλλες τιμητικές διακρίσεις, όπως το βραβείο Godlike Genius του NME και το βραβείο Living Legend του Classic Rock, όλα αυτά τα χρόνια.

Photo by Joe KLAMAR / AFP

Τον Ιούλιο του 1982, ο Όζμπορν παντρεύτηκε τη σύζυγο και μάνατζερ του Σάρον, με την οποία έχει κάνει τρία παιδιά, την Έιμι στις 2 Σεπτεμβρίου 1983, την Κέλι στις 27 Οκτωβρίου 1984 και τον Τζακ στις 8 Νοεμβρίου 1985. Είχε ακόμα δύο μεγαλύτερα παιδιά, τη Τζέσικα και τον Λούις, από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα και εγγόνια.

Στις αρχές του 2000, ο τραγουδιστής βρήκε επίσης ένα διαφορετικό είδος φήμης χάρη στο ριάλιτι The Osbournes του MTV.

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο»

Μόλις πριν από δύο χρόνια, ο καταξιωμένος μουσικός μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον θάνατο σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο Rolling Stone.

Εκείνη την εποχή, επέμενε ότι «δεν φοβάται τον θάνατο» και ήξερε ότι του είχαν απομείνει «στην καλύτερη περίπτωση 10 χρόνια ζωής».

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο, αλλά δεν θέλω να έχω μια μακρά, επώδυνη και άθλια ύπαρξη», είπε στην εφημερίδα.

Photo by Patrick T. Fallon / AFP

Η υγεία του είχε επιδεινωθεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια μετά τη διάγνωση της νόσου Πάρκινσον το 2020 και είχε επίσης, υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις σε μια προσπάθεια να διορθωθεί η ζημιά στη σπονδυλική του στήλη που είχε υποστεί από πτώση το 2019.

Η σύζυγός του, Sharon, είχε δηλώσει στο Rolling Stone κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του 2023: «Ήταν σχεδόν πέντε χρόνια πόνου στην καρδιά και κατά καιρούς ένιωθα τόσο αβοήθητη και τόσο άσχημα για τον Όζι, βλέποντάς τον να περνάει τον πόνο».

Εκείνη την εποχή, αστειεύτηκε ότι «έπρεπε να ήταν νεκρός» πριν από χρόνια, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι πολλοί από τους φίλους του είχαν πεθάνει.

«Θα έπρεπε να είχα πεθάνει πολύ πριν από πολλούς από αυτούς. Γιατί είμαι ο τελευταίος που επιμένει; Δεν καταλαβαίνω τίποτα», έλεγε.

Πηγή: Sky News, AP, Daily mail

