Ζεσταίνεται η «πολεμική μηχανή» του Ισραήλ – Αγωνία για την ασφαλή έξοδο των αμάχων από τη Γάζα

Θέμα χρόνου είναι η χερσαία στρατιωτική εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τα τελεσίγραφα των Ισραηλινών για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, λήγουν το ένα μετά το άλλο. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ήδη μετακινηθεί προς το Νότο, την ώρα που η Χαμάς καταγγέλλει ότι το Ισραήλ βομβάρδισε κομβόι αμάχων με 70 νεκρούς, κάτι που διαψεύδει το Τελ Aβίβ και αντιτείνει ότι στις εφόδους που πραγματοποιεί στη Γάζα εντόπισε νεκρούς ομήρους. Tαυτόχρονα εντείνεται ο φόβος για γενίκευση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με πιθανή εμπλοκή της Χεσμπολάχ. Στα αξιοσημείωτα της 7η ημέρας από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων είναι ότι ο επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «εγκλήματα πολέμου» στη Λωρίδα της Γάζας.ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αφού πρώτα επισκέφθηκε δύο από τα αιματοβαμμένα κιμπουτς ζήτησε από τους στρατιώτες να είναι «έτοιμοι για το επόμενο στάδιο».

Η διαταγή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να αποχωρήσουν από τις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, θεωρείται ως ένδειξη ότι επίκειται χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού. Μια χερσαία εισβολή που περιλαμβάνει αστικές μάχες και ενέχει τεράστιους κινδύνους για τον άμαχο πληθυσμό που δεν έχει που να κρυφτεί σε αντίθεση με τους μαχητές της χαμάς που έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρο δίκτυο υπόγειων τούνελ.

Η αγωνία για τους Παλαιστινίους που μαζεύουν όπως όπως τα λιγοστά υπάρχοντά τους και φεύγουν με κάθε τρόπο από στη Λωρίδα της Γάζας μεγαλώνει μετά τη λήξη του ισραηλινού τελεσίγραφου του Ισραήλ για ασφαλή έξοδό τους από την πολιορκημένη περιοχή όπου κρυβονται οι ένοπλοι της Χαμάς.

Στα σύνορα με την Αίγυπτο, μαζί με τους Παλαιστίνιους, συρρέουν αλλοδαποί που βρίσκονταν στη Λωρίδα της Γάζας. Η άρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει σε ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει στην πολιορκημένη περιοχή οδήγησε τις Αιγυπτιακές Αρχές να μπλοκάρουν το άνοιγμα της συνοριακής γραμμής μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, η οποία επρόκειτο να μείνει ανοιχτή για πέντε ώρες. Μάταια όμως. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές πιέσεις για να δοθεί περισσότερος χρόνος να βρεθεί λύση, να ανοίξει η Αίγυπτος τα σύνορα για να μπορέσει ο άμαχος πληθυσμός να διαφύγει από την περιοχή που αναμένεται να γίνει σημείο σφοδρών συγκρούσεων.

Στο μέτωπο των στρατιωτικών επιχειρήσεων τα ισραηλινά στρατεύματα ανταποδίδουν πυρά στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο. Αξιωματούχος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι φιλοϊρανική οργάνωση εκτόξευσε όλμους και αντιαρματικά πυρά προς το όρος Ντοβ κατά θέσεων του Ισραηλινού στρατού.

Μέσα στη νύχτα μάλιστα οι Ισραηλινοί εξουδετέρωσαν με drone ενόπλους της οργάνωσης που προσπάθησαν να διεισδύσουν στο ισραηλινό έδαφος. Πυρά και εκρήξεις αντηχούσαν ως την Χάιφα που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Αλεξία Καλαϊτζή κατέγραψε την ανησυχία των κατοίκων για την αναζωπύρωση του βορείου μετώπου.

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα Σάββατο, ημέρα αργίας, Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του, δίνοντας στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από τη συνάντηση αυτήν.

Ο Νετανιάχου ακούγεται να ρωτά τους φαντάρους: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δεν έκανε καμία άλλη διευκρίνιση στο βίντεο αυτό, που δείχνει μόνο τους στρατιώτες να κουνούν καταφατικά το κεφάλι, απαντώντας στην ερώτησή του. O πρωθυπουργός του Ισραήλ που δέχεται σφοδρές επικρίσεις επισκέφθηκε για πρώτη φορά δυο από τα κιμπούτς που εισέβαλαν οι τρομοκράτες της Χαμάς δολοφονόντας δεκάδες ανθρώπους.

