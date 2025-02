Ζελένσκι στο NBC: Μικρές οι πιθανότητες επιβίωσης της Ουκρανίας χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ

Η Ουκρανία έχει μικρές πιθανότητες επιβίωσης στον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του αμερικανικού δικτύου NBC «Meet the Press» και τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ.

«Πιθανώς θα είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο. Βέβαια, σε κάθε δύσκολη κατάσταση έχεις μια ελπίδα. Αλλά θα έχουμε μικρές πιθανότητες επιβίωσης χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ», είπε ο Ζελένσκι σε απόσπασμα της συνέντευξης που είδε το φως της δημοσιότητας. Ολόκληρη η συνέντευξη του προέδρου της Ουκρανίας θα μεταδοθεί την Κυριακή.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, κρίσιμη. Δεν θέλω να σκέφτομαι να πολεμήσω εναντίον της Ρωσίας χωρίς την αμερικανική υποστήριξη. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι δεν θα είμαστε στρατηγικοί εταίροι», προσέθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε επίσης για την ανησυχία του ότι η Ουκρανία θα είναι ευάλωτη σε μια άλλη μεγάλη επίθεση από τη Ρωσία στο μέλλον, εάν οι ΗΠΑ δεν συνεχίσουν να παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όχι για να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά για να πετύχει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα άρει ορισμένες διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας και θα επιτρέψει στον στρατό της να ανασυνταχθεί.

«Αυτό είναι πραγματικά αυτό που θέλει. Θέλει παύση, προετοιμασία, εκπαίδευση, άρση κάποιων κυρώσεων, λόγω της κατάπαυσης του πυρός και τα λοιπά», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία κι ενώ τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα το απόσπασμα μεταδόθηκε την ώρα που στη Διάσκεψη του Μονάχου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στους Ευρωπαίους ηγέτες για μια σειρά από θέματα που δεν σχετίζονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η απειλή για την οποία ανησυχώ περισσότερο απέναντι στην Ευρώπη δεν είναι η Ρωσία. Δεν είναι η Κίνα, δεν είναι κανένας άλλος εξωτερικός παράγοντας. Αυτό για το οποίο ανησυχώ είναι η απειλή από το εσωτερικό», δήλωσε ο αντιπρόεδρος. «Η υποχώρηση της Ευρώπης από ορισμένες από τις πιο θεμελιώδεις αξίες της, αξίες που μοιράζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», προσέθεσε μεταξύ άλλων.

Ακόμα ο Τζέι Ντι Βανς δεσμεύτηκε την Παρασκευή ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να εξασφαλίσει μια «διαρκή» ειρήνη, καθώς πραγματοποίησε μια πρώτη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσει την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία με τη Μόσχα.

«Θέλουμε να επιτύχουμε μια ανθεκτική, διαρκή ειρήνη, όχι το είδος της ειρήνης που θα έχει την Ανατολική Ευρώπη σε σύγκρουση μόλις δύο χρόνια αργότερα», δήλωσε ο Βανς κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Είπε ότι έγιναν «καλές συζητήσεις» με τον Ζελένσκι για το πώς θα μπορούσαν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο και ότι θα έχουν περισσότερες συνομιλίες «τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες».

Ο Ζελένσκι έκανε επίσης λόγο για μια «καλή συζήτηση», λέγοντας ότι η συνάντηση με τον Βανς ήταν «η πρώτη μας συνάντηση, όχι η τελευταία, είμαι σίγουρος».

