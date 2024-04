Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Ο στρατός διεξάγει «επιθετική επιχείρηση» στον νότιο Λίβανο – Χτυπήθηκαν στόχοι της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν μια «επιθετική επιχείρηση» στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, υποστηρίζοντας ότι οι μισοί διοικητές της πανίσχυρης σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον τομέα αυτόν έχουν «εξοντωθεί».

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν ο ισραηλινός στρατός έχει περάσει στο έδαφος του Λιβάνου.

«Πολλές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα και οι IDF (ο στρατός) διεξάγει επιθετική δράση επί του παρόντος σε όλον τον νότιο Λίβανο», είπε ο Γκάλαντ σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Πριν από λίγο χτυπήθηκαν 40 τρομοκρατικές της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, οπλισμού και πρόσθετων τρομοκρατικών υποδομών που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή», αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός.

📍Southern Lebanon:

40 Hezbollah terrorist targets were struck a short while ago, including storage facilities, weaponry and additional terror infrastructures used by the Hezbollah terrorist organization in the area.