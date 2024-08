Χεζμπολάχ: Επίθεση με drones κατά του Ισραήλ

Η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου που υποστηρίζεται από το Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε το Σάββατο (10/08) μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) φορτωμένα με εκρηκτικά σε μια στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ μετά τη δολοφονία ενός διοικητή της Χαμάς στο νότιο Λίβανο μια ημέρα νωρίτερα.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν «σμήνος drones φορτωμένων με εκρηκτικά» σε ισραηλινή βάση κοντά στην πόλη Σαφέντ «σε απάντηση στην επίθεση και τη δολοφονία που πραγματοποίησε ο ισραηλινός εχθρός στην πόλη Σιδώνα» την Παρασκευή, ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι αυτή είναι «η πρώτη φορά» που η Χεζμπολάχ στοχεύει αυτή τη βάση.

Πολλαπλοί συναγερμοί ήχησαν νωρίτερα στην περιοχή της Άνω Γαλιλαίας, όπου εισήλθαν στον εναέριο χώρο δεκάδες drones από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Δέκα drones από τον Λίβανο είχαν στόχο τη Δυτική Γαλιλαία και όλοι έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

