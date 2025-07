Wimbledon: Τετραπλασιάστηκε φέτος η διαδικτυακή βία για τους παίκτες

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του Wimbledon εντοπίστηκε σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερη διαδικτυακή βία με στόχο τους παίκτες, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του BBC.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως 1.902 καταχρηστικά σχόλια απευθύνονται σε παίκτες σε δημόσιους λογαριασμούς, ενώ την αντίστοιχη εβδομάδα του περσινού τουρνουά, ανέρχονταν σε 511, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης Threat Matrix.

Τα αρχικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέχρι την προημιτελική φάση δείχνουν ότι οι τρεις πιο στοχοποιημένοι παίκτες στο πρωτάθλημα είναι άνδρες, ενώ πέρυσι στη πρώτη, αλλά και στη δεύτερη θέση, ήταν γυναίκες.

Έπειτα από την ήττα του στον τελικό των ανδρών την Κυριακή, ο Carlos Alcaraz δήλωσε ότι βιώνει «σκληρή» κακοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Amanda Anisimova δήλωσε στο BBC Sport ότι «φοβόταν» να ανοίξει το τηλέφωνό της μετά την ήττα της με 6-0 6-0 από την Iga Swiatek το Σάββατο.

Το All England Lawn Tennis Club [AELTC] χρησιμοποιεί την υπηρεσία Threat Matrix, της εταιρείας Signify, η οποία χρησιμοποιεί AI για την παρακολούθηση δημόσιων λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα.

Στη συνέχεια, μια ομάδα ερευνητών αναλύει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει το σύστημα – το οποίο καλύπτει το X, το Instagram, το YouTube, το Facebook και το TikTok – και κλιμακώνει το καταχρηστικό και απειλητικό περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια του Wimbledon, εφαρμόστηκε σε όλους τους παίκτες που προκρίθηκαν, τους διαιτητές και τους επίσημους λογαριασμούς του Wimbledon.

Μέχρι το τέλος της προημιτελικής φάσης, 2.916 αναρτήσεις και σχόλια επαληθεύτηκαν ως υβριστικές, απειλητικές ή μεροληπτικές και αναφέρθηκαν στις πλατφόρμες.

Η νούμερο ένα Βρετανίδα, Katie Boulter επανέφερε το θέμα στο προσκήνιο όταν αποκάλυψε τον όγκο και τη φύση των μηνυμάτων που έλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη διάρκεια του Γαλλικού Όπεν, συμπεριλαμβανομένων απειλών θανάτου.

Ο δύο φορές πρωταθλητής του Wimbledon, Alcaraz, δήλωσε στο BBC Sport μετά την τελική ήττα του: «Πολλοί άνθρωποι στέλνουν πραγματικά θετικά μηνύματα σε εμένα. Θέλω απλώς να αγνοήσω όλα αυτά τα αρνητικά μηνύματα που λαμβάνω, επειδή έχουν αρκετή επιρροή πάνω μου. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν τόσο σκληροί».

