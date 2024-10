«We Robot»: Ρομπότ που φτιάχνει ποτά, αυτόνομα ρομποταξί και βαν από το… μέλλον – Όσα παρουσίασε ο Έλον Μασκ στο event της Tesla

«Το μέλλον θα πρέπει να μοιάζει με το μέλλον», δήλωσε ο Elon Musk στην ειδική εκδήλωση «We Robot» που πραγματοποιήθηκε από την Tesla, μέσα στην εβδομάδα.

Το αυτόνομο ρομποτάξι της Tesla, το Cybercab, που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση έμοιαζε βγαλμένο από επιστημονική φαντασία. Χωρίς τιμόνι και πεντάλ, το ταξί θα έχει τιμή 30.000 δολάρια, επαγωγική φόρτιση και σύμφωνα με τον Musk, θα είναι «10 με 20 φορές» ασφαλέστερο από ένα όχημα που οδηγείται από άνθρωπο.

Η Tesla ελπίζει ότι θα αρχίσει τις τελείως αυτόνομες, χωρίς επιτήρηση, διαδρομές στο Τέξας και την Καλιφόρνια το 2025, πριν ξεκινήσει την μαζική παραγωγή του robotaxi που ονομάζεται «cybercab». Ομως, το cybercab πρέπει να ξεπεράσει σειρά τεχνικών και ρυθμιστικών προβλημάτων πριν από την επιβίβαση των πρώτων πελατών και να πείσει για την αξιοπιστία και την ασφάλειά του.

Παράλληλα, ο Elon Musk παρουσίασε κατά την ίδια εκδήλωση και το robovan, ένα αυτόνομο όχημα που μπορεί να μεταφέρει 20 επιβάτες ή εμπορεύματα. Με τη δυνατότητα μείωσης της κυκλοφορίας και παροχής αποτελεσματικών μεταφορών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, το Robovan υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της Tesla να ενσωματώσει αυτόνομα οχήματα σε κάθε δρόμο.

Για το Robovan δεν είχε να δώσει ημερομηνίες ούτε άλλα στοιχεία και διευκρινίσεις.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψαν τα ρομπότ. Στην εκδήλωση τα ρομπότ Optimus Gen 2, της τελευταίας έκδοσης του ανθρωποειδούς ρομπότ της Tesla, σέρβιραν ποτά, να μιλούσαν με τους καλεσμένους αλλά και χόρευαν στη σκηνή.

Ο Musk είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι αναμένει το Optimus να αρχίσει να εργάζεται στα εργοστάσια της Tesla το 2025 και να είναι διαθέσιμο σε άλλες επιχειρήσεις από το 2026. Μια μέρα μάλιστα θα είναι ικανά να επιτελούν δουλειές του νοικοκυριού.

