Βρυξέλλες: Σε κόκκινο συναγερμό για μέλος του ISIS που σκότωσε δύο Σουηδούς – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Δύο Σουηδοί σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε από πυρά ενόπλου στις Βρυξέλλες, λίγο πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Βελγίου και Σουηδίας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στην «Πλας Σενκτελέτ» γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στην Λεωφόρο Ίπρ. Στο σημείο έφτασαν μαζικά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού διαφύγει.

🚨 #BREAKING | #Belgium | #Brussels



2 people wearing Sweden soccer gear were shot and killed in Brussels before todays Belgium/Sweden soccer match.



The attacker screamed “Allahu Akbar” during the shooting. pic.twitter.com/4KiURxCIna