Μ. Σχοινάς: Βέλγοι, Σουηδοί και Ευρωπαίοι είμαστε ενωμένοι ενάντια στην τρομοκρατία

«Σοκαρισμένοι από τις φονικές επιθέσεις στους δρόμους των Βρυξελλών σήμερα το βράδυ» αναφέρει οΑντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σημειώνει ότι «Βέλγοι, Σουηδοί και Ευρωπαίοι, είμαστε ενωμένοι ενάντια στην τρομοκρατία. Οι αξίες μας είναι ισχυρότερες από το μίσος τους».

Choqué par les attaques meurtrières dans les rues de Bruxelles ce soir.



Belgen, Zweden en Europeanen, we zijn samen verenigd tegen terreur.



Our values are stronger than their hate.