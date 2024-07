Βρετανία: Συνελήφθη ο δράστης της τριπλής δολοφονίας

Ο 26χρονος Κάιλ Κλίφορντ εντοπίστηκε να κρύβεται σε κοιμητήριο στο βόρειο Λονδίνο και συνελήφθη, έπειτα από σχεδόν 24 ώρες ανθρωποκυνηγητού ως ύποπτος για τη δολοφονία τριών γυναικών με βαλλίστρα, της 61χρονης Κάρολ Χαντ και δύο από τις τρεις κόρες της, την 28χρονη Χάνα και την 25χρονη Λουΐζ. Πρόκειται για την οικογένεια του γνωστού σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC Τζον Χαντ.

Ένοπλοι αστυνομικοί βιντεοσκοπήθηκαν κατά την επέμβαση στο νεκροταφείο Lavender Hill στο Enfield, όπου επικεντρώθηκαν οι έρευνες, περίπου 52 χιλιόμετρα ανατολικά από το σημείο της δολοφονίας.

Sky pictures show Clifford being stretchered out of Lavender Hill Cemetery in Enfield which is close to the suspect's home.



