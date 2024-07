Βρετανία: Η σύζυγος και οι κόρες σχολιαστή του BBC τα θύματα της τριπλής δολοφονίας – Ο δράστης με τη βαλλίστρα αναζητείται

Τα τρία θύματα της δολοφονίας με βαλλίστρα στη Βρετανία είναι η σύζυγος και οι δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC Five Live, John Hunt, σύμφωνα με την DailyMail αλλά και το ίδιο το BBC.

Η μητέρα Carol, 61 ετών, και οι κόρες Louise, 25 ετών και Hannah, 28 ετών, βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένες το βράδυ ης Τρίτης στην μονοκατοικία τους στο Bushey του Hertfordshire.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες πριν πυροβοληθούν σε μια «στοχευμένη επίθεση» που μπορεί να περιείχε και «άλλα όπλα».

Ο Kyle Clifford, 26 ετών, από το Enfield, καταζητείται από την αστυνομία μετά τον θάνατο τριών γυναικών.

Have you seen Kyle Clifford? 🚨



Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we’re seeking Clifford in connection with the incident.



He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6