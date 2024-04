Βρετανία: Σε σοβαρή κατάσταση τα δυο άλογα που χθες κάλπαζαν στο κέντρο του Λονδίνου – Τραυματισμένοι τρεις στρατιώτες

Σε σοβαρή κατάσταση είναι τα δυο από τα πέντε άλογα που ανήκουν στο ιππικό του Βασιλικού Οίκου και κάλπαζαν στο κέντρο του Λονδίνου τρόμαγμενα στη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης κοντά στο παλάτι του Μπάκινγχαμ.

Το περιστατικό ξεκίνησε κοντά στο Buckingham Palace Road χθες στις 8 το πρωί, όπου μάρτυρες είδαν έναν στρατιώτη να πέφτει από το άλογό του και τα ζώα να τρέχουν ανεξέλεγκτα στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Τα άλογα διένυσαν μια απόσταση μεγαλύτερη των έξι μιλίων από το σημείο που είναι κοντά στο παλάτι έως το Αλντγουιτς στο ανατολικό Λονδίνο.

Εργαζόμενοι κοντά στο ξενοδοχείο Clermont στο κεντρικό Λονδίνο περιέγραψαν αυτό που αντίκρισαν ως το “απόλυτο χάος».

Περαστικοί έτρεξαν για να βοηθήσουν τον πεσμένο στρατιώτη, ενώ στη συνέχεια, το λευκό άλογο επεσε πάνω σε ένα οχημα , ταξι η μινι τουριστικό λεωφορείο . Η πρόσκρουση ήταν δυνατή με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ».

«Τότε είδα το αίμα , το άλογο τραυματίστηκε στο στήθος του” αναφέρει ένας μάρτυρας.

«Μπορούσα να δω το αίμα παντού. Ήταν στο λεωφορείο και το φορτηγό.» Πληροφορίες αναφέρουν ότι το λευκό άλογο τραυματίστηκε στο στήθος και στο πόδι από το σπάσιμο του παρμπρίζ.

Why is this horse running through London…



Covered in what appears to be blood? pic.twitter.com/yiHvfRVUkI