Βρετανία: Νέο «χτύπημα» για τη βασιλική οικογένεια – Νεκρός στα 45 του χρόνια ο σύζυγος της λαίδης Γκαμπριέλα Κίνγκστον

Την είδηση του θανάτου του Τόμας Κίνγκστον, συζύγου της κόρης του πρίγκιπα Μάικλ του Κεντ, σε ηλικία μόλις 45 ετών ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Εκπρόσωπος του παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «ο βασιλιάς και η βασίλισσα ενημερώθηκαν για τον θάνατο του Τόμας και μαζί με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα Μάικλ του Κεντ και όλους όσοι τον γνώριζαν θρηνούν ένα πολυαγαπημένο μέλος της οικογένειας».

BREAKING: Thomas Kingston, the husband of Prince and Princess Michael of Kent's daughter Lady Gabriella Kingston, has died, Buckingham Palace has announced



