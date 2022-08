Βρετανία: Μεγάλη πυρκαγιά σε σιδηροδρομική γέφυρα στο κεντρικό Λονδίνο

ανταπόκριση από το Λονδίνο: Ευδοξία Λυμπέρη

Δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν μια φωτιά στις καμάρες κάτω από την γέφυρα Southwark οδό Union Street, στο κεντρικό Λονδίνο.

Οι καμάρες συνήθως φιλοξενούν καταστήματα και αποθήκες.

Μία από αυτές που περιείχε πολλά οχήματα είναι εντελώς καμένη.

Οι πυροσβέστες ερεύνησαν επίσης καπνό που προερχόταν από μια πλατφόρμα στο σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου του Λονδίνου Bridge και επιβεβαίωσαν ότι προερχόταν από την ίδια φωτιά στην οδό Union Street. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Οι οδοί περιμετρικά του συμβάντος παραμένουν κλειστές ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται για να ασφαλίσουν τη σκηνή.

Η φωτιά έβγαζε πολύ καπνό και δόθηκε εντολή στους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα και τι πόρτες τους και να μείνουν μέσα.

«Τα τρένα από και προς τη Γέφυρα του Λονδίνου επηρεάζονται και αρκετά κτίρια εκκενώθηκαν».

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από το 11:20πμ τοπική ώρα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Please avoid the area whilst we work to bring the fire under control in #Southwark. There is a lot of smoke – so keep windows and doors closed https://t.co/5xIpC4mpKN https://t.co/t7x6o86zCV

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2022