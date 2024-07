Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα με βαλλίστρα μετά τη δολοφονία 3 γυναικών σε σπίτι κοντά στο Λονδίνο

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη για έναν ύποπτο για επίθεση με βαλλίστρα, αφού τρεις γυναίκες βρέθηκαν δολοφονημένες σε ένα σπίτι.

Ο Kyle Clifford, 26 ετών, από το Enfield, καταζητείται από την αστυνομία μετά τον θάνατο τριών γυναικών, οι οποίες πιστεύεται ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια, στο Bushey του Hertfordshire.

Aστυνομικοί εντόπισαν χθες το βράδυ τα θύματα με σοβαρά τραύματα, από τα οποία πέθαναν αργότερα.

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι ο άνδρας μπορεί να εξακολουθεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος ενώ καλεί τον κόσμο αν τον δει να μην τον πλησιάσει και να ενημερώσει την αστυνομία.

Nτετέκτιβ από τη Μονάδα Δίωξης Μείζονος Εγκλήματος του Bedfordshire, Cambridgeshire και Hertfordshire δήλωσε: “Πρόκειται για ένα απίστευτα δύσκολο περιστατικό για την οικογένεια των θυμάτων και θα θέλαμε να ζητήσουμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή καθώς θα συνειδητοποιούν τι έχει συμβεί.

“Ενώ βρισκόμαστε ακόμη στα αρχικά στάδια αυτής της έρευνας, αναζητούμε τον Kyle Clifford, ο οποίος πιστεύουμε ότι μπορεί να βρίσκεται στις περιοχές του Hertfordshire ή του Βόρειου Λονδίνου.

“Δεδομένης της σοβαρής φύσης του περιστατικού, θα παρακαλούσα όποιον γνωρίζει πού βρίσκεται να επικοινωνήσει αμέσως με την αστυνομία. Εάν πιστεύετε ότι τον βλέπετε, παρακαλείστε να μην τον πλησιάσετε και να καλέσετε αμέσως το 999.

“Μπορεί να έχει ακόμη στην κατοχή του όπλο”.

Have you seen Kyle Clifford? 🚨



Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we're seeking Clifford in connection with the incident.



He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6