Βρετανία: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι σε μπαρ

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που έλαβε χώρα έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κορνουάλη του Ηνωμένου Βασιλείου νωρίς το πρωί της Κυριακής 30 Απριλίου.

One dead and seven injured in stabbing near nightclub https://t.co/dQ0FLReGYR