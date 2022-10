Κεντ: Επεισόδιο στο κέντρο μεταναστών στο Ντόβερ – Άνδρας πέταξε βόμβες μολότοφ από αυτοκίνητο

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο κέντρο μεταναστών της Συνοριακής Δύναμης στο Ντόβερ του Κεντ, μετά από ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών από ένα αυτοκίνητο.

Ένας άνδρας οδήγησε προς το κέντρο και πέταξε τρεις βόμβες μολότοφ, η μία από τις οποίες δεν εξερράγη, ανέφερε το Reuters.

Η πυρκαγιά στο κέντρο «The Viaduct» σβήστηκε περίπου στις 11:25 GMT, δήλωσε η Πυροσβεστική του Κεντ.

Η αστυνομία του Κεντ δεν έχει επιβεβαιώσει αναφορές ότι ένας άνδρας αυτοκτόνησε σε κοντινό βενζινάδικο μετά το περιστατικό σύμφωνα με το BBC.

Ο υπουργός Μετανάστευσης πρόκειται να επισκεφθεί το Ντόβερ μετά την επίθεση σε κέντρο μεταναστών και θα μεταβεί επίσης στο Manston μετά από ισχυρισμούς για υπερπληθυσμό και επιδημίες ασθενειών, λέει η Natalie Elphicke στο ραδιόφωνο του LBC.

BREAKING: Immigration Minister Robert Jenrick will visit both Dover and Manston amid serious concerns about tensions and overcrowding at the immigration/asylum centres, I am told.

Interesting that it is Immigration Minister and not Home Secretary taking the lead on this.

— Paul Brand (@PaulBrandITV) October 30, 2022