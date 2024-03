Βρετανία: Αγρότες με τα τρακτέρ διαδήλωσαν στο κοινοβούλιο

Περισσότερα από 100 τρακτέρ πέρασαν από το Γουέστμινστερ και το βρετανικό κοινοβούλιο όπου οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη υποστήριξης για την παραγωγή τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι κόρνες των τρακτέρ ξεσήκωσαν το κεντρικό Λονδίνο. Οι επικεφαλής του Save British Farming and Fairness for Farmers of Kent δήλωσαν ότι οι φθηνές εισαγωγές τροφίμων και οι μη υποστηρικτικές πολιτικές θέτουν σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ανταπόκριση Λονδίνο: Νατάσα Καντζάβελου

Η κυβέρνηση είπε ότι έθεσε τη γεωργία «στο επίκεντρο του βρετανικού εμπορίου». Οι αγρότες ζητούν να τερματιστούν οι εμπορικές συμφωνίες που λένε ότι επιτρέπουν τις εισαγωγές τροφίμων που παράγονται με χαμηλότερα πρότυπα και υποτιμούν τους Βρετανούς αγρότες, αναφέρει ο Sam Holder.

Οι διαδηλωτές εκφράζουν ανησυχίες για τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η βρετανική αγροτική βιομηχανία, ενώ επικρίνουν επίσης την επισήμανση που επιτρέπει στα προϊόντα να φέρουν σημαία της Ένωσης όταν δεν έχουν καλλιεργηθεί ή εκτραφεί στη Βρετανία.

Οι εμπορικές συμφωνίες με τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και η συμφωνία CPTPP με 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, της Ιαπωνίας και του Μεξικού, μαζί με την έλλειψη ελέγχων στις εισαγωγές, επέτρεπαν την είσοδο τροφίμων χαμηλότερων προδιαγραφών στη χώρα.

Οι Βρετανοί παραγωγοί είχαν επίσης χάσει τους ίσους όρους ανταγωνισμού με τους αγρότες της ΕΕ και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, προειδοποίησε η κ. Webster. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες εξακολουθούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις, έχουν ελεύθερη κυκλοφορία για εργατικό δυναμικό και συνέχισαν να έχουν πρόσβαση στις βρετανικές αγορές.

Η κ. Webster είπε ότι η τρέχουσα κατάσταση ήταν «σαν να βγαίνεις με την αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να λες «φύγε, έχεις αλυσίδες στα πόδια σου και αλυσίδες στα χέρια σου». Είμαστε εντελώς σε μειονεκτική θέση».

Την ίδια στιγμή, η νέα αγγλική γεωργική πολιτική να πληρώνει τους αγρότες για περιβαλλοντικά μέτρα, όπως η δημιουργία οικοτόπων, αφαιρούσε τη γη από την παραγωγή τροφίμων, είπε.

Ο Τζεφ Γκίμπσον, ιδρυτής του Kent Fairness for Farmers, δήλωσε: «Με τις εκλογές που πλησιάζουν, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα αναλάβει τον σκοπό μας.» Ο Geoffrey Philpott, αγρότης κουνουπιδιών στο ανατολικό Κεντ, ο οποίος κατέβηκε με τρία τρακτέρ στη συγκέντρωση, είπε ότι ήλπιζε να καλλιεργεί για πολλά χρόνια ακόμη, αλλά ότι δεν θα μπορούσε αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. «Τότε θα βασιζόμαστε σε ξένα προϊόντα που δεν θα έχουν το υψηλό επίπεδο παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο».

