Βραζιλία – Αμαζονία: Ο «πνεύμονας» της Γης στο έλεος τεράστιων πυρκαγιών από τις αρχές του χρόνου

Το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη καταστρέφεται τις τελευταίες εβδομάδες από τρομερές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει εξαιτίας της ακραίας ξηρασίας. “Δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε“, λέει η Ταγιάν Μοράες, κάτοικος του Πόρτο Βέλιο, της μητρόπολης της βραζιλιάνικης Αμαζονίας η οποία έχει τυλιχθεί σε ένα παχύ νέφος καπνού.

«Ο καπνός καταστρέφει τη μύτη μας (…) Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό και να ανάβουμε συσκευές καθαρισμού του αέρα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτή η 30χρονη δασκάλα.

Το Πόρτο Βέλιο, πρωτεύουσα της πολιτείας Ροντόνια στη βορειοδυτική Βραζιλία, είχε χθες, Τρίτη, τη χειρότερη ποιότητα αέρα μεταξύ των μεγάλων πόλεων της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ανεξάρτητου οργανισμού IQAir.

Σ’ αυτή την πόλη των 460.000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία, το ποσοστό των λεπτών σωματιδίων (PM2,5) έφθασε τα 56,5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή 11 φορές πάνω από το όριο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Στις 14 Αυγούστου, η αναλογία αυτή είχε φθάσει τα 246,4 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, επίπεδο που θεωρείται «επικίνδυνο» και είναι το ανώτατο που ορίζεται από τον IQAir, ο οποίος έχει την έδρα του στην Ελβετία.

Dense smoke streamed from rainforest fires in Brazil in early August. Using data from NASA’s Aqua satellite, Brazil’s National Institute for Space Research detected more fires in Amazonas in July 2024 than any other July since 1998. https://t.co/4FEw6JhFNS pic.twitter.com/qpNi9CLPiD