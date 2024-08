Βραζιλία: Νεκροί και οι 62 επιβαίνοντες του αεροπλάνου που συνετρίβη – Συγκλονιστικά βίντεο από την πτώση

Δεν υπάρχουν επιζώντες από το αεροπλάνο που συνετρίβη στα περίχωρα της πόλης Βινιέδο, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στο οποίο επέβαιναν 62 άτομα συμπεριλαμβανομένου και του πληρώματος, ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας.

Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία με την επίσημη ανακοίνωσή της έκανε λόγο για 61 νεκρούς.

Το αεροπλάνο ATR-72 που διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία Voepass Linhas Areas εκτελούσε δρομολόγιο από το Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά, προς το Γκουαρούλος, στο Σάο Πάολο, ανέφερε η ιστοσελίδα G1. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, στο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας του Σάο Πάολο επιβεβαίωσε αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα αεροπλάνο συνετρίβη στο Βινιέδο και ότι έστειλε επτά διασωστικά συνεργεία στην περιοχή του δυστυχήματος.

Ο πρόεδρος Λούλα μάλιστα, μιλώντας σε εκδήλωση το βράδυ της Παρασκευής, ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της συντριβής, προσθέτοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί.

Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροπλάνο να πέφτει ενώ περιστρέφεται.

#BREAKING #BreakingNews



❗️A passenger plane with a capacity of 68 passengers has crashed in Brazil’s São Paulo state, according to local media reports. However, the exact number of people on board remains unclear.



Videos allegedly capturing the moment of the crash have… pic.twitter.com/K1t5sdZBw6 — 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) August 9, 2024

Breaking: A Voepass airlines plane has crashed near São Paulo, Brazil. The cause of the crash is unclear. pic.twitter.com/NKqm86Bo12 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 9, 2024

We are following reports of a crash of a VoePass ATR 72 near São Paulo, Brazil. We are currently processing granular data from this flight. https://t.co/1MwrzhJ0gU pic.twitter.com/ozBx2sL5lZ — Flightradar24 (@flightradar24) August 9, 2024

Πηγές: Reuters, Afp

