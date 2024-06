Βολιβία: Διεθνείς αντιδράσεις για την απόπειρα πραξικοπήματος – Η στιγμή της σύλληψης του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Βολιβίας αποπέμφθηκε και συνελήφθη χθες, Τετάρτη, αφού συγκέντρωσε άνδρες και άρματα μάχης μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στη Λα Πας ισχυριζόμενος ότι επιθυμεί να «αναδιαρθρώσει τη δημοκρατία», με τον Βολιβιανό πρόεδρο Λουίς Άρσε να καταγγέλλει απόπειρα πραξικοπήματος.

Οι ηγέτες της Χιλής, του Ισημερινού, του Περού, του Μεξικού και της Κολομβίας ζήτησαν να γίνει σεβαστή η δημοκρατία, ενώ ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έγραψε στο Χ: «Λατρεύω τη δημοκρατία και επιθυμώ να επικρατήσει σε όλη τη Λατινική Αμερική».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατήγγειλε μια απόπειρα «πραξικοπήματος στη Βολιβία», οργανωμένη «από την άκρα δεξιά μαζί με έναν προδότη στρατιωτικό». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά ανήσυχος» και οι ΗΠΑ επεσήμαναν ότι παρακολουθούν «στενά» την κατάσταση και ζήτησαν να επικρατήσει ηρεμία, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σουνίγα συνελήφθη την ώρα που μιλούσε στους δημοσιογράφους έξω από στρατώνα στη Λα Πάς, αφού είχε αποσυρθεί μαζί με τα στρατεύματά του από την πλατεία Μουρίγιο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, την οποία είχαν καταλάβει για ώρες. «Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ μου!», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα συνοδευόμενος από αστυνομικούς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο στρατηγός οδηγήθηκε στην έδρα ειδικής μονάδας της αστυνομίας για να ανακριθεί από την εισαγγελία, η οποία τον κατηγορεί για τρομοκρατία και ένοπλη εξέγερση.

This is another angle of the moments when the Bolivian general Juan Jose Juniga, the leader of the attempted military coup, was taken into custody while speaking to the media.pic.twitter.com/kQL2sBDQMU