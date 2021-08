Βίντεο: Πτώση μεταγωγικού αεροσκάφους έξω από τη Μόσχα – Αγνοούνται οι τρεις επιβαίνοντες

Συνετρίβη ένα μεταγωγικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ilyushin Il-112V, έξω από τη Μόσχα, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, σύμφωνα με το Reuters.

Οι τρεις επιβαίνοντες αγνοούνται, ενώ το σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, όλοι τους είναι νεκροί.

Στο σχετικό βίντεο στο Twitter, το αεροσκάφος φαίνεται να πετάει ολοένα και σε χαμηλότερο ύψος, κατόπιν να παίρνει φωτιά ένα από τα φτερά του και τελικά να καταλήγει στο έδαφος όπου και συντρίβεται.

18+ Exclusive footage of the Il-112V newest aircraft crash in #Moscow today.

The fate of the 3 pilots on board is unknown. #Russia pic.twitter.com/qIkZC8or5h

— Jora (@TheScarmind) August 17, 2021