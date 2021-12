Βίντεο ντοκουμέντο του μασκοφόρου που απείλησε να δολοφονήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίενεται άνδρας να κρατά στα χέρια του μία βαλλίστρα, απειλώντας να δολοφονήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Το βίντεο εξασφάλισε η βρετανική εφημερίδα Sun και δημοσιεύτηκαν σε συνέχεια της σύλληψης ενός 19χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στον φράχτη του παλατιού του Ουίνδσορ.

Εκεί περνάει η βασίλισσα Ελισάβετ την περίοδο των Χριστοουγέννων. «Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για παραβίαση προστατευόμενης τοποθεσίας και κατοχή όπλου. Παραμένει υπό κράτηση αυτή τη στιγμή» ανακοίνωσε η αστυνομία ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο άνδρας που είναι από το Σάουθαμπτον δεν είχε προλάβει να μπει σε κανένα κτίριο.

Το επίμαχο οπτικό υλικό:

Jaswant Singh Chail is the nutter arrested at Windsor Castle armed with a crossbow.

He said he planned to assassinate the Queen in revenge for 1919 Amritsar massacre & also for people discriminated against because of their race. https://t.co/S9BqBcGa2g pic.twitter.com/erMnO1Org0

