Βίντεο με ομήρους της Χαμάς: Ξύπνησε τον τρόμο αλλά και τις ελπίδες

Η δημοσιοποίηση ενός ακόμη βίντεο τραβηγμένου από τρομοκράτες της Χαμάς, στο οποίο παρουσιάζονται εκ νέου επτά εμφανώς κακοποιημένες 18χρονες κοπέλες οι οποίες απήχθησαν από την οργάνωση κατά τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου, προκάλεσε αίσθηση αλλά και αποτροπιασμό στο Ισραήλ. Από τις επτά, ας σημειωθεί, η μία απελευθερώθηκε ενώ άλλη μία σκοτώθηκε η δε τύχη των υπολοίπων παραμένει άγνωστη. Επίσημα περιλαμβάνονται στους ομήρους.

Ανταπόκριση: Κωστής Κωνσταντίνου

Ο πατέρας μίας από απαχθείσες, της Λίρι Έλμπαγκ, ‘Ελι, εμφανώς σοκαρισμένος μίλησε στο Κανάλι 14 της ισραηλινής τηλεόρασης. Εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κόρη του βρίσκεται ακόμη εν ζωή, ο Έλι Έλμπαγκ είπε πως η Λίρι έχει δυνατό χαρακτήρα και αποκάλυψε ότι έστειλε στους γονείς της μήνυμα μέσω των ομήρων οι οποίοι είχαν απελευθερωθεί προ μηνών: «Πείτε στην οικογένειά μου», ανέφερε, «ότι τους αγαπώ και θα πάρει πολύ χρόνο».

Η μητέρα της Λίρι, Σίρα, η οποία μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό 103FM το πρωί ανέφερε πως αν και γνώριζε ότι το βίντεο είναι παλιότερο όταν το είδε στην τηλεόραση σταμάτησε να αναπνέει. Ξέρουμε, είπε, ότι είναι αιχμάλωτοι και πέρασαν ήδη πολύ χειρότερα πράγματα.

