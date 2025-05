Βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης ιστιοφόρου στη γέφυρα Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης – Δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από την πρόσκρουση ιστιοφόρου του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη γέφυρα Μπρούκλιν, όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της Νέα Υόρκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καπετάνιος έκανε ελιγμούς με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να κατευθυνθεί προς τη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Στο ιστιοφόρο έπεβαιναν 277 άτομα.

Πλάνα δείχνουν τα πανύψηλα κατάρτια του πλοίου να προσκρούουν στη γέφυρα.

Η στιγμή της πρόσκρουσης:

In an absolutely stunning modern metaphor a ship blaring Mexican music and flying a massive Mexican flag just got destroyed by the Brooklyn bridge. Can’t make it up pic.twitter.com/AUJy0q3oFB

Κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ήταν μάρτυρας του ατυχήματος, δήλωσε ότι στην περιοχή ξέσπασε πανικός. Υπήρχαν «πολλές κραυγές, κάποιοι ναύτες κρέμονταν από τα κατάρτια», δήλωσε στο AFP.

Η γέφυρα του Μπρούκλιν δεν υπέστη σημαντικές ζημιές και επαναλειτούργησε μετά από προκαταρκτικό έλεγχο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι «μηχανικά προβλήματα» και διακοπή ρεύματος προκάλεσαν τη σύγκρουση.

Κανένας από τους επιβαίνοντες «δεν έπεσε στο νερό, το οποίο σημαίνει ότι δεν ήταν απαραίτητο να διεξαχθούν επιχειρήσεις διάσωσης», ανέφερε νωρίτερα το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού σε ανακοίνωση.

BREAKING: A Mexican Navy sailboat crashed into the Brooklyn Bridge Saturday evening, according to the New York Police Department and the Mexican Navy.



The crash resulted in multiple injuries being reported, the NYPD said. https://t.co/eWusWKXA4g pic.twitter.com/4d21FrYfVl