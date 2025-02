Βενεζουέλα: Έξι Αμερικανοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν και επιστρέφουν στις ΗΠΑ μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα, ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ανακοίνωσε ότι έξι Αμερικανοί που κρατούνταν στο Καράκας απελευθερώθηκαν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, και βρίσκονται μαζί του στο αεροπλάνο με το οποίο επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σηκώσαμε τροχούς (σ.σ. κατά την απογείωση του αεροσκάφους) και γυρίζουμε σπίτι με αυτούς τους έξι Αμερικανούς πολίτες», έγραψε ο Γκρένελ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) την οποία συνοδεύει με φωτογραφία των έξι απελευθερωθέντων, χωρίς να διευκρινίζει τα ονόματά τους.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.



They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv