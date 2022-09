Βασίλισσα Ελισάβετ: Μια σύλληψη και αναμονή ως 24 ώρες στην ουρά για το προσκύνημα (video)

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο στη διάρκεια του οποίου οι πολίτες μπορούν να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ η αναμονή στην ουρά έφτασε ως και τις 24 ώρες.



‘Ενα ακόμη άτομο συνελήφθη επειδή προσπάθησε να αγγίξει το φέρετρο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Man arrested for attempting to grab Queen’s coffin at Westminster Hall. Police were quick to stop the man is now in custody. #QueenElizabeth #funeral #RoyalFamily pic.twitter.com/8X46K4iX0m

Τα τέσσερα παιδιά της Ελισάβετ — ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, η Άννα, ο Άντριου και ο Έντουαρντ– πήραν θέσεις γύρω από το φέρετρό της, όπως είχαν κάνει και στο Εδιμβούργο.

Φορώντας στρατιωτικές στολές και με το κεφάλι κατεβασμένο παρέμειναν εκεί για ένα τέταρτο, περιστοιχισμένοι από το πλήθος που περίμενε για να προσκυνήσει το φέρετρο της Ελισάβετ Β’, που είναι τοποθετημένο στην παλαιότερη αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου.

The four children of Her Late Majesty Queen Elizabeth II walk into Westminster Hall to keep vigil at her coffin. pic.twitter.com/tdgMqV4z7J

Για την περίσταση επετράπη στον Άντριου, ο οποίος έχει στερηθεί τους περισσότερους στρατιωτικούς του τίτλους εξαιτίας του σκανδάλου Επστάιν, να φορέσει τη στρατιωτική του στολή.

Τα οκτώ εγγόνια της βασίλισσας – ανάμεσά τους ο Ουίλιαμ και ο Χάρι αναμένεται να προσκυνήσουν.

Aνάμεσα στο πλήθος που περίμενε για να αποτίσει φόρο τιμής στην Ελισάβετ ήταν και ο πρώην ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ, o οποίος δήλωσε ότι έμεινε 12 ώρες στην ουρά αναμονής.

David Beckham says he queued for 12 hours to "celebrate the amazing life of our Queen" https://t.co/dS7cuiwQ3K pic.twitter.com/mv2YcuSIC5

Σήμερα πρόκειται να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμής στην Ελισάβετ οι εκπρόσωποι των 14 βασιλείων της Κοινοπολιτείας.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”

His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2

