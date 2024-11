Βαρκελώνη: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν για το «υπέρογκο κόστος στέγασης»

Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Βαρκελώνης για να διαμαρτυρηθούν για το αυξανόμενο κόστος της ενοικίασης.

Οι διαδηλωτές διέκοψαν την κυκλοφορία στις κύριες λεωφόρους στο κέντρο της πόλης, με σύνθημα «Λιγότερα διαμερίσματα για επενδύσεις και περισσότερα σπίτια για διαβίωση» και «άνθρωποι χωρίς σπίτια υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους».

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι περισσότεροι από 100.000 συμμετείχαν, ενώ η αστυνομία της Βαρκελώνης ανέφερε 22.000 διαδηλωτές.

Το μέσο ενοίκιο για την Ισπανία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έχει αυξηθεί από 7,2 ευρώ (7,5 δολάρια) το 2014 σε 13 ευρώ φέτος, σύμφωνα με τον δημοφιλή διαδικτυακό ιστότοπο ακινήτων Idealista. Τα εισοδήματα αντίθετα συρρικνώθηκαν, ειδικά για τους νεότερους υπό την υψηλή ανεργία.

