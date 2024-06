Βαλέρια Τσόμσκι: Ο Νόαμ δεν έχει πεθάνει – Ψευδής είδηση ο θάνατος του σπουδαίου φιλοσόφου

«Οι αναφορές ότι ο Νόαμ Τσόμσκι πέθανε είναι “ψεύτικες”, μου λέει η σύζυγός του Βαλέρια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο Chris Looft, δημοσιογράφος του ABC. «Είναι καλά» φέρεται να είπε στον ίδιο η Βαλέρια Τσόμσκι.

«Ο Τσόμσκι δεν έχει πεθάνει. Μόλις μίλησα με τη Βαλέρια, τη σύζυγό του» ανήρτησε αντίστοιχα ο Cauê Seigner Ameni, Βραζιλιάνος δημοσιογράφος.

«Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι ζωντανός! Στις 3:41 μ.μ. σήμερα, 18 Ιουνίου 2024, η σύζυγός του, Βαλέρια, μου επιβεβαίωσε ότι η υγεία του Νόαμ Τσόμσκι βελτιώνεται. Οι φήμες για το θάνατό του είναι ψευδείς» ανήρτησε στο Χ ο Jose M. Santana, Επιστημονικός συνεργάτης του MIT (Noam Chomsky) 2003 – 2019 / Οικονομολόγος. Ο ίδιος ανήρτησε και το σχετικό screenshots από τη συνομιλία του με τη Βαλέρια Τσόμσκι στο WhatsApp.

Αλλά και ο Βραζιλιάνος συγγραφέας Eduardo Moreira λέει, σε βίντεο, ότι η Βαλέρια του τηλεφώνησε για να πει ότι αυτές οι φήμες είναι “ψέμα” και Fake News και προτρέπει όποιον τις διαδίδει να τις ανακαλέσει.

Here’s the very reliable Brazilian writer Eduardo Moreira saying Valeria Chomsky just called him to say these rumors are a “lie” and Fake News and urging anyone who spread it to retract it.



Again, nobody knows the future but this is as close to first-hand as it will get: https://t.co/uRz8S1aBMd