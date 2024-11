Βαλένθια: Γυναίκα σώθηκε μετά από 3 ημέρες εγκλωβισμένη σε αυτοκίνητο – Συνεχίζεται το «χτένισμα» στις πλημμυρισμένες εκτάσεις (video)

Ξεπερνούν τους 210 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Βαλένθια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των εθελοντών που καταφθάνουν για βοήθεια από κάθε γωνιά της Ισπανίας και περπατούν χιλιόμετρα μέσα στις λάσπες για να προσεγγίσουν τις πλημμυρισμένες εκτάσεις. 10.000 στρατιώτες συνδράμουν στις έρευνες και τους πληγέντες.

Βίντεο: Η πόλη Παϊπόρτα καλυμμένη με λάσπη και συντρίμμια

Flying over Paiporta, this footage shows the town covered in mud and debris scattered everywhere.



Spain floods latest: https://t.co/PwF02eZlpM pic.twitter.com/gNVOeIuaW8