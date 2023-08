Τράπεζα της Αγγλίας: 14η συνεχόμενη αύξηση επιτοκίων

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,25%, που είναι νέο υψηλό 15ετίας. Συνέπεια θα είναι το κόστος δανεισμού να παραμείνει υψηλότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το κόστος ζωής από την μετακύλιση της οικονομικής πίεσης.

Η αύξηση είναι η δέκατη τέταρτη συνεχόμενη άνοδος του κόστους δανεισμού από τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς η BoE προσπαθεί να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Η κίνηση αυτή ωστόσο θα αυξήσει τις πιέσεις του κόστους ζωής που αντιμετωπίζουν ήδη τα νοικοκυριά.

Στη συνέντευξη τύπου οι επικεφαλείς της ΒοΕ είπαν ότι αναμένουν τον πληθωρισμό να φτάσει στο ανώτατο σημείο του τον επόμενο χρόνο και να σταθεροποιηθεί, αλλά το επιτόκιο δανεισμού θα παραμείνει πάνω από το 5% το επόμενο έτος, έως το 2025.

Ο κυβερνήτης Άντριου Μπέιλι πιστεύει ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να «πέφτει τους επόμενους μήνες» μετά την αύξηση των επιτοκίων.

Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7,9% το έτος έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Αυτό ήταν το χαμηλότερο του έτους από το 8,7% τον Μάιο και από το ανώτατο όριο του 11,1% τον Οκτώβριο του 2022. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να είναι σχεδόν τετραπλάσιο του στόχου 2% της Τράπεζας.

Ο Ρίσι Σούνακ με ανάρτηση του στο Χ (πρώην τουίτερ) αναγνωρίζει ότι «πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για την αύξηση των επιτοκίων». «Ωστόσο οτιδήποτε άλλο, θα έκανε τον πληθωρισμό πολύ χειρότερο, οπότε ό,τι αγοράζατε θα ακρίβαινε και ότι εξοικονομούσατε θα άξιζε λιγότερο», ανέφερε.

I know a lot of people are worried about rising interest rates.



But the alternative would make inflation far worse, so what you buy becomes more expensive & what you save, worth less.



Take a moment to watch this video about why decisive action is needed to control inflation. pic.twitter.com/LifOfEXzuA