Τραμπ: Η σχέση με τον Μασκ τελείωσε – Θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρές συνέπειες αν χρηματοδοτήσει τους Δημοκρατικούς υποψηφίους

Το Σάββατο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» αν ο μεγιστάνας Έλον Μασκ χρηματοδοτήσει Δημοκρατικούς υποψηφίους που θα τρέξουν εναντίον Ρεπουμπλικάνων που ψηφίζουν υπέρ του εκτενούς νομοσχεδίου προϋπολογισμού του GOP.

«Αν το κάνει, θα πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη, αποφεύγοντας όμως να αναφέρει ποιες θα είναι αυτές οι συνέπειες.

«Θα πρέπει να πληρώσει πολύ σοβαρές συνέπειες αν το κάνει», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης πως δεν επιθυμεί να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Μασκ, μετά τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο ανδρών που ξέσπασε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

«Όχι», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν έχει την επιθυμία να το κάνει.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η σχέση του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla και της SpaceX έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το υποθέσω, ναι».

Τα σχόλια του Τραμπ ήταν τα πιο εκτενή από τότε που εκείνος και ο Μασκ αντάλλαξαν απειλές και επιθέσεις στο X και το Truth Social νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι πιο ενωμένο από ποτέ μετά τη δημόσια ρήξη των δύο ανδρών.

Ο Τραμπ δήλωσε πως δεν έχει σχέδια να μιλήσει με τον Μασκ σύντομα. «Είμαι πολύ απασχολημένος με άλλα πράγματα», είπε, προσθέτοντας: «Δεν σκοπεύω να του μιλήσω».

Επίσης κατηγόρησε τον Μασκ ότι είναι «ασεβής προς το αξίωμα του προέδρου».

«Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό, γιατί είναι πολύ ασεβής. Δεν μπορείς να είσαι ασεβής προς το αξίωμα του προέδρου», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, ο Μασκ εξαπέλυσε σειρά αναρτήσεων στο X εναντίον του προέδρου, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάρτησης που αργότερα διαγράφηκε και η οποία τόνιζε τις παλιές σχέσεις του προέδρου με τον αείμνηστο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν.

«Αυτό λέγεται “παλιά νέα”, είναι παλιά νέα, έχει συζητηθεί εδώ και χρόνια», είπε ο Τραμπ το Σάββατο. «Ακόμη και ο δικηγόρος του Έπσταϊν είπε ότι δεν είχα καμία σχέση με αυτό. Είναι παλιά νέα».

Τις μέρες πριν τη δημόσια ρήξη τους, ο Μασκ είχε εκφράσει κριτική για ένα νομοσχέδιο δαπανών υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων που πέρασε η Βουλή τον προηγούμενο μήνα.

Στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, ο Τραμπ απάντησε στις επικρίσεις του Μασκ, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί ο Έλον γνώριζε τα εσωτερικά στοιχεία αυτού του νομοσχεδίου. Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Έλον. Τον έχω βοηθήσει πολύ.»

Λίγο μετά από αυτά τα σχόλια, ο Μασκ ξεκίνησε τη σειρά αναρτήσεών του, συμπεριλαμβάνοντας μια ανάρτηση που καλούσε σε καθαίρεση του Τραμπ και άλλη όπου ανέφερε ότι η πολιτική δασμών του προέδρου θα προκαλέσει ύφεση αργότερα μέσα στο έτος.

The Trump tariffs will cause a recession in the second half of this year https://t.co/rbBC11iynE