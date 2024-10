Τουρκία – Σκάνδαλο: Νεκρά νεογνά τα θύματα της «μαφίας των μαιευτηρίων»

Συγκλονισμένη η τουρκική κοινή γνώμη παρακολουθεί τις αποκαλύψεις γύρω από ένα κύκλωμα με θύματα νεογέννητα βρέφη και με εμπλοκή γιατρών, ιδιωτικών νοσοκομείων και υγειονομικών.

Η επονομαζόμενη «Συμμορία των νεογνών» (Yenidoğan Çetesi“), ενεργώντας σε συνεργασία με ορισμένους υπαλλήλους του τηλεφωνικού κέντρου έκτακτης ανάγκης 112, παρέπεμπε τα βρέφη στις μονάδες νεογνών συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσοκομείων, παρέτεινε τη νοσηλεία τους και αποκόμιζε αθέμιτα κέρδη.

Ανταπόκριση: Γιάννης Μανδαλίδης



Οι γονείς υποχρεώνονταν να καταβάλλουν χρήματα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο oı εμπλεκόμενοι γιατροί και νοσηλευτές αδιαφορούσαν για τον θάνατο νεογνών και τουλάχιστον σε μία περίπτωση ευθύνονται και για τον θάνατο ενός εξάμηνου βρέφους.

An Istanbul prosecutor has indicted 47 people, including doctors and nurses, over the inappropriate treatment of babies for profit, causing the death of at least 10 newborns in one of Turkey's biggest health scandals in recent years. pic.twitter.com/dfXmsdUnWL