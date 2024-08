«Τουριστικό λιμάνι της Ελλάδας πλημμυρίζει με εκατοντάδες νεκρά ψάρια» – Οι θλιβερές εικόνες από τον Βόλο στα διεθνή ΜΜΕ

H μεγάλη οικολογική καταστροφή με τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό έχει γίνει θέμα σε πολλά διεθνή ΜΜΕ μς τις φωτογραφίες να είναι απόκοσμες.

Υπενθυμίζεται πως η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη απέστειλε σήμερα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου την ακόλουθη παραγγελία ζητώντας διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ

«Νεκρά ψάρια καλύπτουν ελληνικό τουριστικό λιμάνι μετά από πλημμύρα» γράφει ο τίτλος του Guardian.

Dead fish blanket Greek tourist port after flooding https://t.co/5WoYlIA0f0 pic.twitter.com/YkM7lTwVJf — Reuters (@Reuters) August 28, 2024

«Τουριστικό λιμάνι της Ελλάδας πλημμυρίζει με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια», γράφει ο τίτλος δημοσιεύματος του Guardian.

Greece tourist port flooded with hundreds of thousands of dead fish https://t.co/3XS09OGJZl — Guardian Environment (@guardianeco) August 29, 2024

Η Deutsche Welle γράφει: «αυτό το λιμάνι στην Ελλάδα παλεύει με μια κουβέρτα από νεκρά ψάρια. Οι ντόπιοι ανησυχούν ότι τα ψάρια θα καταστρέψουν τα οικοσυστήματα και θα βλάψουν τις επιχειρήσεις.

This port in Greece is battling with a blanket of dead fish. Locals are worried the fish will damage ecosystems and hurt businesses. pic.twitter.com/r7oOk72Q6Y — DW News (@dwnews) August 29, 2024

To βρετανικό Channel 4 αναφέρει: «Εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια έχουν ξεχυθεί στο λιμάνι του Βόλου, στην Ελλάδα. Οι αρχές πιστεύουν ότι πίσω από το περιστατικό μπορεί να κρύβονται πλημμύρες».

Hundreds of thousands of dead fish have poured into the port of Volos, in Greece. Authorities believe flooding could be behind the incident. pic.twitter.com/DsDatFKb1A — Channel 4 News (@Channel4News) August 28, 2024

