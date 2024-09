Τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Γάζα

Τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί της Τρίτης οι Αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς και έχει φτάσει σε τουλάχιστον 40 σύμφωνα με την πολιτική άμυνα της Γάζας, ενώ άλλοι 60 είναι οι τραυματίες, ανάμεσά τους αρκετές γυναίκες και παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το χτύπημα υποστηρίζοντας ότι είχε ως στόχο ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

Σύμφωνα με τους γιατρούς ο καταυλισμός με τις σκηνές βρίσκεται στην περιοχή Αλ-Μαουάσι στην περιοχή του Χαν Γιουνίς, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ανθρωπιστική ζώνη και είναι γεμάτη με εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που έχουν διαφύγει από άλλα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα.

🚨BREAKING: 🚨

Another huge massacre in Al_Mawasi in Khan Yunis — an area designated by Israel as a “safe zone” for the internally displaced Palestinians.

Reports of a large number of civilians killed & injured when Israel bombed over 20 tents, where many families were asleep.… pic.twitter.com/AKNW0yk33e